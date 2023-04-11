走讀雲林再添一去處　「斗南文薈館」今開幕啟用

▲「斗南國小日式宿舍-斗南文薈館」今正式開幕營運。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

「斗南國小日式宿舍-斗南文薈館」在各方奔走下，於2021年公告登錄為雲林縣歷史建築，2020年委託李豐村建築師與天驥營造修復團隊共同努力下，斥資工程經費2042萬元，終於今年正式開幕營運，雲林縣長張麗善今(11)日主持開幕剪綵。

雲林縣長張麗善指出，逾80年歷史的斗南國小日式宿舍，為台灣十大美術家之一的沈耀初與國寶級書法大師陳岳山之故居，整體建雖為日式風格，因孕育出優秀的藝術家，而瀰漫著文藝源流的意象故事，深具文化傳承的時代意義，並與斗南國小有著密不可分的關係。縣府歷經兩年時間全力修復，將其打造為現今「斗南文薈館」，未來透過斗南國小營運管理，辦理活動使其更增添人文氣息。

▲逾80年歷史的斗南國小日式宿舍，為台灣十大美術家之一的沈耀初與國寶級書法大師陳岳山之故居。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南文薈館啟用後，串接起斗南現有在地藝文場館，從日式宿舍為出發點，經他里霧文化園區、青銀共生基地、偶的家布袋戲館、他里霧親水公園等，隨著小東工業區開發，陸續引進更多休閒育樂空間，將斗南打造成為蘊含鄉土文化、名師藝廊、消費經濟、親子共遊的一日走讀圈。

今日除日式宿舍的剪綵外，同時也為本季藝文特展揭序幕，首展「陳岳山先生書法特展」，安排陳岳山先生與沈耀初大師等故居者之作品，具修復後之代表性意義。現場除展示墨寶書畫實品外，更結合平板、手機與VR等科技導覽，讓未來換展之後，書畫作品仍然可以透過科技載具而得以延續觀賞的時間。



斗南文薈館未來營運，將以3個月一主題，展示在地藝術家及學生優秀美術及書法作品，及作為斗南國小藝術課程的基地暨全縣書畫藝術教學場域，並結合特色團隊之表演活動，打造親子假日休閒之私房去處。

▲「斗南國小日式宿舍-斗南文薈館」首展「陳岳山先生書法特展」，安排陳岳山先生與沈耀初大師等故居者之作品，具修復後之代表性意義。（圖／記者蔡佩旻翻攝）