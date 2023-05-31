90年老屋重獲新生　探索城東「文房」秘境

▲「文房·文化閱讀空間」改建自1930年「幸町日式宿舍」。（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

位於台北市忠孝東路旁幽靜的巷子裡，屋齡約90歲的「文房·文化閱讀空間」改建自一九三○年「幸町日式宿舍」，過去四年來在頂新和德文教基金會維護經營下，串連起世代之間共同的生活與情感記憶，透過舉辦各種藝文和展覽等各式多元特色活動，傳遞文化資產保存的重要性，累積吸引超過45,000人次民眾參加。

▲「文房·文化閱讀空間」開放民眾全天參觀和閱讀。

今年起「文房」開放民眾全天參觀和閱讀，每日提供固定場次定時導覽，除週一休館外，開館時間將提供餐飲服務，「文房」餐飲服務將於6/3開始營運，規劃結合環境友善的藍鵲茶、台灣無毒栽種的蜜香紅茶、手沖咖啡和限量甜點，民眾臨窗而坐，品嘗美食的同時，老院子綴滿綠意景緻映入眼簾，特色懷舊風家具溫暖療癒，身處其中非常放鬆舒適。

▲老院子綴滿綠意，懷舊風家具溫暖療癒，身處其中放鬆舒適。

「文房」6月份企劃「歐之瑀 / 翁鈺婷小提琴演奏會」，以「午後巴洛克的相遇」為主題，邀請知名旅歐小提琴家演奏韋瓦第、巴赫等小提琴作品，弦樂在「文房」全木構的建築空間中，聲音迴盪極具震撼效果，加上挑高空間帶來的共鳴，在檜木餘香繚繞下，是一場精采的藝術饗宴，活動時間為6/3 (六)14:00，座位有限，歡迎樂迷購票請洽https://reurl.cc/d7Kyak。

▲「午後巴洛克的相遇」歐之瑀、翁鈺婷小提琴演奏會。

詩人、散文家、評論家楊佳嫻首部私房閱讀集「以脆弱冶金」新書發表會將在6/10 (六)19:00舉辦，「文房」和遠流出版社邀請楊佳嫻和大人先生陳栢青到場和民眾分享交流。夏天是繁花盛開的季節，「文房」在6/21(三)、7/1 (六) 兩天將舉辦花藝活動，跟著花藝師一起用花妝點生活！

▲楊佳嫻首部私房閱讀集「以脆弱冶金」新書發表會。

【文房・文化閱讀空間】

地址：台北市臨沂街27巷1號

營業時間：10:00-21:00（週一休館）

導覽時間：每日兩場(上午10:15~10:45及下午4:15~4:45)

活動詳情請洽臉書 https://pse.is/4ss89v