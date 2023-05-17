響應全球氣候行動　頂新和德與ICOMOS攜手守護文化資產

▲（左起）頂新和德文教基金會魏應充創辦人、沈呂百董事長和ICOMOS氣候行動小組召集人Willi。（圖／頂新和德文教基金會提供）

生活中心／綜合報導

全球的氣候變遷已對文化資產的保存與維護造成威脅，聯合國教科文組織(UNESCO) 示警，三分之一的自然遺址和六分之一的文化遺址目前正受到氣候變化的威脅。近期頂新和德文教基金會和國際文化紀念物與歷史場所保存委員會(ICOMOS)簽訂合作協議，將連續三年支持 ICOMOS「氣候行動」網站專案，讓社會大眾能透過網站更了解氣候變化與文化資產間的議題。

「國際文化紀念物與歷史場所保存委員會」(ICOMOS)是聯合國教科文組織推動世界文化遺產最主要的諮詢機構，ICOMOS氣候行動召集人William Megarry表示：「感謝頂新和德文教基金會的資助，這筆經費將有助於推動氣候行動，促進文化遺產的永續發展，進而保護文化資產和文化多樣性。」

▲成美公堂獲文化部頒發「古蹟歷史建築紀念建築管理維護優良獎」殊榮。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充多年來關心文化資產永續保存的議題，2005年開始修復自家祖宅「成美公堂」時，便與修復團隊思索如何讓文化資產因應氣候變遷，延長建物使用年限；因此將地坪抬高48公分，避免極端雨量造成地區淹水；另針對磚砌結構植入長竹竿，加強防震措施；易滲水區編竹牆四周內加設不鏽鋼隔絕片，避免雨水透過縫隙滲入。

▲從2016年展開油漆耐候試驗，找出老建物合適台灣高溫高溼氣候的保護材料。

2012年修復完成，因應氣候變化，從2016年展開油漆耐候試驗，找出合適台灣高溫高溼氣候下的保護材料，透過不斷地對建築物進行維護修繕，延長使用壽命，「成美公堂」在2021年獲文化部頒發「古蹟歷史建築紀念建築管理維護優良獎」殊榮。

▲頂新和德文教基金會沈呂百董事長和ICOMOS氣候行動小組召集人William Megarry共同簽署協議。

頂新和德文教基金會董事長沈呂百和ICOMOS氣候行動小組召集人William Megarry共同簽署協議，ICOMOS秘書長Mario Santana教授、文化遺產衝突律師Thomas Kline教授、中國科技大學校長唐彥博、教授閻亞寧、助理教授鄭鴻銘、建築師許伯元、文化資產局前副局長邱建發、台北市文化基金會董事長李斌一同出席見證。這份協議的簽訂將強化台灣民間和國際文化資產界之間的交流，推廣世界文化遺產保存的重要性。