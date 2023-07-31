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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘攪局「讓國民黨天翻地覆」　連勝文：對他的敬意消滅殆盡

▲國民黨副主席連勝文接受黃光芹專訪。（圖／品觀點-觀點芹爆戰提供）

▲國民黨副主席連勝文接受黃光芹專訪。（圖／品觀點-觀點芹爆戰提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席連勝文今（31）日接受資深媒體人黃光芹《觀點芹爆戰》直播專訪時，重批鴻海創辦人郭台銘，從四年前到現在攪局國民黨天翻地覆，對郭董敬意已經「消滅殆盡」。對於彰化縣議長謝典林宣布退黨，連勝文舉林金結等人為例，認為這是「萬聖節效應」，不給糖就搗蛋，是四年前郭台銘支持的很多地方民代高票落選，讓黨內很多人對郭憤怒。

被問到謝典林凌晨宣布退出國民黨一事，連勝文表示，連家跟謝家是延續三代的交情，與謝典林胞姊立委謝衣鳳在黨中央開會坐旁邊常聊天，跟「彰化柯瑞」謝典林常打球、「突然被球友拋下」。連勝文直言，謝典林是重感情的人，一定是有壓力才會說要退黨。若他是黨主席一定會撕掉謝的退黨書、不讓它算數。要大家趕快勸謝典林，大家三代延續下來情誼，「絕對可以抵過新朋友」。

話鋒一轉，連勝文批評郭台銘任何的合縱連橫，都必須要有「誠信與善意」，而非把國民黨搞得天翻地覆、烏煙瘴氣，到時候郭出來得要花加倍的力量整合分裂的殘局，要如何面對挺侯友宜人士的憤怒？還要整合老柯？等到都弭平裂痕整合好，都明年二月了。

連勝文再次呼籲國民黨只有團結才會勝選，也為剛剛的憤怒緩頰，「郭董在我心中還是有一個崇高地位」，期待郭能夠在未來中華民國政治版圖扮演一個重要力量，以郭董縱橫國際、各方面溝通協調能力，作為國會議長對台灣經濟發展、就業民生等未來也可以做得好，作為議長可以跑很多地方，甚至對岸。

最後，連勝文喊話郭台銘要做英雄或是歷史的罪人、惡人？都在他的一念之間。不要因為一場選舉就毀掉地位，若是郭出來「四咖督」，郭台銘就毀了，「這就叫親痛仇快！」不管是四年前還是現在，不管是他還是很多人，對郭台銘的敬意，已經被「消滅殆盡」。

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