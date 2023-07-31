拜訪「日華懇」小笠原欣幸也現身　侯友宜：台灣會扮演降低風險角色

▲國民黨總統參選人侯友宜下午前往日本國會參加「日華議員懇談會國會歡迎茶會」。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／東京報導

國民黨總統參選人侯友宜今（31）日進行為期3天的訪日行程，下午前往日本國會參加「日華議員懇談會國會歡迎茶會」，日本議員約有20人參加、僑胞則有約百人，其中，眾議院議員、日華懇代理幹事長笠浩史以主人身份歡迎侯一行人，另，長時間關注台灣選舉的日本政治學家小笠原欣幸也到場參與。

侯友宜提到，這次謝謝眾、參議員中及上百名的僑胞到議會來跟他互動，他也特別跟日本好朋友們報告，謝謝台日關係的緊密，尤其在2021年台灣疫情吃緊缺疫苗，日本捐贈400萬劑疫苗，此外，兩國也常發生地震、水災等天然災害，彼此之間時常互相救援，包括921、 311大地震都見證彼此深厚友誼。

侯友宜說，他在茶會過程中也特別提到台灣在國際上的處境需要日本給台灣大力的支持，包括用適當的身份參加WHO世界衛生組織、國際民航組織等。

此外，侯友宜也強調，台灣會扮演降低風險者的角色，將台海風險降到最低。侯友宜認為，台灣應該做到台海安定、台灣安全、日本安心的角色，這是他該全力以赴的部分，身為總統參選人，一定不改初衷，一定守護台灣民主自由的決心，也會用這樣的態度讓台灣安全、日本安心、台海穩定。

另，今天晚間侯友宜未公布公開行程，媒體問到，今晚要去哪裡？侯友宜先停頓幾秒再說，「我記性沒有這麼好」。身邊幕僚才說，「我們行程都排得蠻滿的」。

侯友宜下午出席日華議員懇談會國會歡迎茶會，除了笠浩史外，參議院議員衛藤晟一、平沼正二郎、佐々木紀、木原稔、長島昭久、金子恭志、小宮山泰子、衛藤晟一、笠浩史、塩村あやか、小宮山泰子等人均出席。其中也有「安倍派」自民黨前青年局長、眾議員佐佐木紀，前高雄市長韓國瑜當選高雄市長後第一個見面的外賓也是她。