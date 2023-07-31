邱毅稱金溥聰批羅智強為「讓鍾沛君上位」　她反擊：邏輯狗屁不通

▲國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰近日批評北市立委參選人羅智強「在安全選區搞把戲，我看不起」，對此，前立委邱毅表示，金溥聰就是想找借口撤銷羅智強的大安區立委提名，使其愛將台北市議員鍾沛君上位。鍾沛君31日就透過臉書反擊，這個邏輯狗屁不通，邱毅故意混淆，根本「張飛打岳飛」。

「國民黨選情，不是章回小說，胡說八道一萬次，還是胡說八道」，鍾沛君指出，邱毅的鬼邏輯是，金溥聰批評羅智強的原因之一，是為了運作撤銷羅智強立委提名，運作「愛將」，也就是她，上位參選，但她強調，這個邏輯狗屁不通的原因是，金溥聰是侯友宜競選辦公室執行長，提名、或者撤銷提名是黨主席的權責，邱毅故意混淆，根本「張飛打岳飛」。

鍾沛君再提到，羅智強初選勝出，是5月12日，當時金溥聰有沒有批評智強？沒有；羅智強獲得提名，是5月17日，當時金溥聰有沒有批評羅智強？也沒有；金溥聰第一次點名批評羅智強，是在7月23日國民黨全代會提名侯友宜之後，7月24日，羅智強還在主張要「再做一次民調」。

鍾沛君最後反問邱毅，金溥聰身為國民黨總統提名人侯友宜競選辦公室執行長，反擊黨內異音，就是鬥爭？如果羅智強沒有提出這個主張，又有誰批評他了？