放下家族與金溥聰恩怨「相忍為國」　連勝文：盼他炮口向民進黨

▲國民黨副主席連勝文接受黃光芹專訪。（圖／品觀點-觀點芹爆戰提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰近日因「刀刃黨內」引發熱議，國民黨副主席連勝文今（31）日接受專訪時表示，自己與金溥聰「不喜歡、不接觸、不討論、不通話」。在這樣的不說話環境當中，他們的恩怨連結跨越兩代。但是現在不是糾結過去恩怨，而是為了下一代努力，他願意為大局放下心中感受，「相忍為國」，希望金溥聰的「驍勇善戰」要針對民進黨；黨內同志別人對金的怒火不滿，恩怨先擱一旁，把氣出民進黨，等到勝選當天「再扁他」都還不急。

主持人黃光芹問，怎麼看報載王金平兩次呼籲黨主席朱立倫回選務？連勝文回應， 王金平是沙場老將，地方眉角很清楚，但他也坦言，不清楚朱立倫之後行動是什麼，但很多事情「只能做不能說」，去年國民黨地方整合很成功，但也沒有敲敲打打去講，只要朱立倫訂下的行動綱領，大家絕對會去做。連勝文強調，朱立倫不是不做，而是很多事情不能拿到檯面上來講，「國民黨主席難做，跟烏克蘭總統有的比」。

被問到侯友宜大數據民調拉不起來，連勝文表示，民調顯現國民黨死忠支持者還未完全回復對侯的支持，距離大選還有160幾天，雖然侯友宜暫時民調落後，包括他過去在新北市長對於幾個重大議題，例如公投、例如對黨務投入的策略付出代價，這些是必須經過的陣痛。319槍擊案若侯願意講很好；若沒有，侯也有他自己的節奏。

至於黨內初選徵召侯友宜被說成是黑箱，連勝文不滿指出，四年前初選只有市話民調造成爭議，這次則是手機加市話，甚至還參考外部民調包括TVBS等，諮詢多方資料，被幾位挺侯立委幹譙，認為他挺郭要做掉侯，「朱立倫以及黃健庭有必要為了一個人同時欺騙兩方騙好幾百人嗎？更何況郭台銘還不是國民黨員！結果5月17日之前，支持侯的人來罵我，5月17日之後變成郭台銘的人要他不要亂講話。」