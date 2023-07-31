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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／謝典林退黨為郭台銘「揭竿起義」　恐釀骨牌效應傷侯友宜

▲▼呼籲國民黨徵召郭台銘記者會臨時喊卡，讓北上參加的彰化縣議長謝典林撲空。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝典林宣布退出國民黨，動向備受關注。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨日拋出「主流民意大聯盟」構想，被視為有意以盟主之姿獨立參選。旋即，彰化縣議長謝典林今（31）日凌晨宣布退出國民黨，投下政壇震撼彈。一位親近謝典林的地方人士透露，「謝的退黨就是要揭竿起義」；挺郭派要角更直言，競辦執行長金溥聰否定在野大聯盟，又對黨內異議者大加撻伐，郭、謝的動作，都跟金的強硬作風有關。該要角強調，與其「挺著胸膛倒下去」，不如揭竿響應「主流民意大聯盟」，骨牌效應恐是大勢所趨。

郭台銘昨傍晚啟程訪美，行前對在野各黨開炮，批其「敵友誤判、網內互打」，遲未回應「下架民進黨」的主流民意。為此，郭發起「主流民意大聯盟」，高呼「一個人走得快，一群人走得遠」。當晚挺郭派議長謝典林便宣布退出國民黨，郭也立即留言「我們繼續一起努力」。郭謝兩人是否在分進合擊，只能說政治沒有巧合。

謝典林感慨，黨內局勢變成「同志間相猜忌的肅殺氣氛」；一位挺郭派要角對此直言，金溥聰日前否定在野大聯盟，並對黨內異議者大加撻伐，如今郭台銘、謝典林的動作，都跟金的強硬作風有關。該要角強調，國民黨已非過往家大業大，要下架民進黨一定要團結所有的力量，「從沒看過一個操盤手，一直幫主帥樹敵」。

▲▼謝衣鳳聯訪 談謝典林退黨相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲謝衣鳯今日上午受訪談及謝典林退黨一事。（圖／記者屠惠剛攝）

另外謝典林胞姊正是國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳳，也是黨副秘書長，所以謝典林在退黨聲明中明顯看出，不想讓謝衣鳯為難，可見接下來謝典林想做的事，勢必會讓姊姊感到壓力，而這件事有可能是幫郭台銘操盤總統選戰。

但謝典林在國民黨全代會後就決定退黨，卻選擇在侯友宜出訪日本的第一天對外宣布，對侯友宜選情的重創不言可喻。所以黨中央也急電謝衣鳯，希望她的說法一定要顧及到侯友宜與黨中央。而一位挺郭藍營民代也說，他有接到黨高層及謝衣鳳所下達的「封口令」，希望不要在敏感時刻節外生枝。

一位親近謝典林的地方人士進一步證實，「謝的退黨就是要揭竿起義」，挺郭派要角則說，謝典林退黨標誌著郭台銘將進一步朝總統之路邁進，而謝的揭竿起義只是開端而已，若國民黨、侯友宜以及其他在野陣營，還不亟思如何團結下架民進黨，後續一定會有更多人前仆後繼，尤其對比金溥聰所稱「挺著胸膛倒下去」，還不如揭竿響應「主流民意大聯盟」，骨牌效應恐是大勢所趨。

面對挺郭派的強勢進逼，國民黨仍試圖以和為貴，除了強調與郭台銘、謝典林都有共同目標，仍致力共同實現下架民進黨。發言人楊智伃亦向郭喊話，「我們衷心相信郭董一直以來所說的團結、共同努力都是真的；也相信郭董之前說要支持本黨候選人，是會一直朝這理念持續走下去的」。侯友宜雖表達遺憾，但也強勢回應，「我會堅定信心，勇者無懼，繼續往前走」。

政治講究實力，若沒了實力，終究難以成事，目前對國民黨而言，解鈴還需繫鈴人，若9月時，侯友宜民調可以回升，至少能與柯文哲分庭抗禮，或許就可以阻擋因謝典林退黨所可能產生的骨牌效應。至於郭台銘，目標是要贏得總統大選，所以現在是以戰逼和藍綠兩黨跟他談合作，倘若沒有了這樣的條件，郭是否參選到底，亦是未知數。所以侯、柯、郭三人如何演變，是越來越撲朔迷離了。

▲▼彰化縣議長謝典林發長文。（圖／翻攝自謝典林臉書）

▲謝典林挺郭立場明顯。（圖／翻攝自謝典林臉書）

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