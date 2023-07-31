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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝典林退黨將有連鎖效應！　他爆「還有9顆未爆彈」

記者劉邠如／台北報導

彰化縣議長謝典林今天(31日)凌晨突然宣布退黨，無疑是投下一顆震撼彈！國民黨北市議員李明賢透露，他已經聽到有風聲，接下來「還有9個正副議長會退黨！」

北市議員李明賢今天接受徐巧芯在ETtoday的節目《午芯饗宴》專訪時，驚爆謝典林退黨將導致骨牌效應，因為他已經聽到風聲，有好幾個正副議長可能會跟進，「傳聞名單有九人！」
 ▲▼徐巧芯於《午芯饗宴》節目專訪台北市議員李明賢，談謝典林退黨。（圖／《午芯饗宴》）

▲徐巧芯於《午芯饗宴》節目專訪台北市議員李明賢，談謝典林退黨。（圖／《午芯饗宴》）

徐巧芯今天在節目中喊話，表示在看到謝典林的退黨聲明後，她認為郭台銘應該要站出來喊話謝典林「希望謝可以繼續留在國民黨」，徐巧芯說：「我覺得他應該這麼做，如果他真的很在乎民意大於黨意…這反而會得到更多人的尊敬，反而不是更多人退黨去了！」

李明賢也補充，表示他認為現在侯友宜民調第三，主要原因「並不是因為小雞不同心，而是因為侯友宜還沒有真正展現批判民進黨的力道，監督的力量沒有出來…」

他更加碼透露，除了南投縣議長何勝豐外，謝典林已經是第二位退黨的議長，但他在和國民黨前秘書長李乾龍通電話時，「他有聽到大概九個正副議長可能會退黨，所以他們憂心忡忡，他也希望連署包括王金平院長，他們希望幫忙化解這些爭議，希望王院長出來主持公道協助這樣，因為他們對黨中央好像似乎沒有那麼大信心。」

李明賢說，雖然謝典林的說法是不想造成姊姊謝衣鳳的困擾，但「這個情況，媒體一定會放大，對國民黨可能會造成傷害，第一個，黨中央一定要有動作啦。第二個，剛巧芯講的很好，希望郭台銘表態一下，可是我認為郭台銘除了在謝典林臉書留言之外，我認為『郭台銘應該不會有這麼大肚大量啦』！」

而徐巧芯則補充說：「那我覺得這對郭台銘是比較不利的，因為很多藍營支持者會覺得他政策很好，但當謝典林退黨的時候，你也沒有說希望他留在國民黨，那變成好像是在分裂國民黨！」

李明賢也說，他以自己過去媒體的角度來分析，會覺得這策略其實是黨中央「故意在操作一個藍軍支持者升高對郭董的仇恨值！」就是故意要「讓藍軍支持者討厭郭台銘！」但這也有可能對於未來想整合郭台銘，難度更高！

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