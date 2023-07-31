拿整袋1塊繳燃料費！他目睹「店員數了半小時」喊沒品　兩派戰翻

▲原PO看到女子拿1塊錢繳燃料費。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

自用車及機車汽車燃料使用費於每年7月徵收，民眾可以至四大超商繳納。燃料費多寡會隨著汽機車的排氣量有所不同，日前便有網友注意到，有女子拿著整袋1塊錢繳燃料費，「可以不要這麼沒品嗎？」貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文表示，他去某超商時，看到有個女子在結帳櫃檯要繳納燃料費，而對方拿的，是「整袋的1塊錢」。他透露自己就站在後面觀察，店員已經數零錢數了半小時，「可以不要這麼沒品嗎？」

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貼文一出，底下網友紛紛討論道，「真的不要造成人家的困擾，將心比心」、「應該要叫客人自己先算一次，算完再換店員算一次」、「那些支持零錢繳費的人，不是你花時間算錢，你當然不覺得浪費時間」、「我都叫店員拿錢盤給我自己排，不用店員幫我算錢」、「這女的是故意的嗎」、「那店員脾氣真好」。

不過也有網友表示，「有規定1塊錢該怎麼花嗎」、「用自己的錢繳費沒毛病吧」、「我有次遇上一位客人，也是拿著滿帶的銅板來繳費，我其實當下心理感受很不好，我直接說了，你可以先到銀行或郵局處理啊，銀行跟郵局都有點幣機，我這邊就是人工。但這位客人直接也說了，這樣變相造成她的麻煩，她擺地攤做賣地瓜的生意，也是收銅板辛苦賺的，難道銅板不是錢嗎？坦白說，被她這麼一說，我其實感到慚愧」。