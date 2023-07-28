有特大杯拿鐵、鮮露醇奶茶！　超商連3天「5大品項買1送1」要搶

▲超商5大品項限時3天買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天就先揪同事一起衝！有超商即日起於全門市祭出限時3天「5大品項買1送1」超殺優惠，包括特大杯拿鐵、鮮露醇奶茶、曠世奇派草莓大雪糕等通通有，且不限購買數量，小確幸肯定要搶。

全家每周限定「康康五」活動限時開跑了，即日起至7月30日連3天於全門市祭出「5大品項買1送1」，優惠品項包括「Let's Café特大杯拿鐵（冰熱不限）」、「私品茶鮮露醇奶茶」、「FamiCollection鹼性離子水（800ml）」、「御茶園茶香緋紅」及「杜老爺曠世奇派草莓大雪糕」等通通可享買1送1優惠，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯。

其中，「FamiCollection鹼性離子水（800ml）」、「御茶園茶香緋紅」及「杜老爺曠世奇派草莓大雪糕」同步開放於隨買跨店取購買，同品牌可任選買1送1，每人購買數量有限制。

▲7-11最新冰精品生椰厚拿鐵限時搶買1送1。

另，7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至8月1日前也有「咖啡買1送1」限時優惠，爽喝CITY PRIMA新品「冰精品生椰厚拿鐵買1送1」，活動期間每日限量2000組，限線上支付，每人、每日可限購2組，售完為止，兌換期限至2023年8月31日。