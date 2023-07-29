萬安演習正妹6秒跑進超商「日媒重播率最高」　日網：太有魄力了

▲24日下午舉辦全國萬安演習，聯外道路人車淨空。（圖／記者張君豪翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「112年度萬安46號軍民聯合防空演習」依序於24日至27日在各地區舉辦，北部地區萬安演習於24日下午1時30分至2時實施。日本媒體拍攝街頭畫面，意外捕捉到一名正妹跑進超商內配合演習的片段，卻被網友不斷重播，成為該段11分鐘影片重播次數最多的片段。

日媒《ANNnews》針對萬安演習，於25日上傳24日演習當下的報導。報導指出，一年一度的萬安演習於24日下午1時30分開始，當下人口約250萬的台北市瞬間變成空城。此外，不遵守規定的人將會被罰款，最重可罰15萬元新台幣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本網友看完紛紛留言，「我覺得大家都積極參加訓練，而且有危險感，這真是太好了。我祈禱和平與自由不會被奪走」、「我覺得日本應該每年做一次。我認為應該清醒地認識到戰爭並非永遠不會發生的事實，我們應該向台灣學習」、「願世界成為一個不需要訓練的地方」、「我去過台灣好幾次，但從未見過這樣的一面。台北車站和擁擠的街道空無一人！我感受到了國防意識的高度」。

▲▼網友不斷重附萬安演習時，正妹跑進超商的畫面。（圖／翻攝ANNnews YouTube，下同）



然而，有網友在PTT以「演習進商店妹」為題在表特板發文表示，他看到日本採訪台灣萬安演習的影片，意外發現影片某個片段重播率最高，「請問有這位妹妹的消息嗎？大家真的很認真的在做萬安演習呢」。

影片顯示，一名長髮過肩的女子為配合萬安演習，從遠處不斷快跑進入超商，整段奔跑過程都被記者拍下，從1分18秒到1分24秒短短6秒，成為該段報導重播率最高的片段。

有日本網友看完歪樓地說，「因為太有魄力了，所以回顧了好幾次影片，我覺得日本也需要」、「我衷心希望這樣充滿氣魄的人物在日本增加」。