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用假鈔付外賣費被識破　奧客竟朝外送機車潑漆洩憤...下場慘曝

▲桃園市林姓男子今年5月間六度使用偽造千元大鈔在中壢區某超商或點外賣食品使用，後遭識破報警處理，夥同羅姓男子持油漆毀損他人機車。（資料照／記者陳凱力翻攝，與本新聞無關）

▲桃園市林姓男子今年5月間六度使用偽造千元大鈔在中壢區某超商或點外賣食品使用，後遭識破報警處理，夥同羅姓男子持油漆毀損他人機車。（資料照／記者陳凱力翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子持有來歷不明千元的偽鈔，今年5月間7度付給中壢區地區超商、超市，或用來支付外賣費用，共得逞3次，其中有外賣者察覺後報警處理，林男心生不滿，事後竟夥同羅姓男子持油漆朝被害外賣機車潑漆，桃園地檢署調查後，依行使偽造貨幣、詐欺、毀損罪嫌將2人起訴。

檢警調查，26歲的林姓男子今年5月5日凌晨1時許在中壢區華勛地區向某超商前以千元偽鈔點購外賣食物，以偽鈔支付後得逞；兩個小時後，向某超商持2張千元偽鈔購物，店員未查而收進收銀機內，再度得逞。

林男連續使用偽鈔得逞後，同日下午1時許在同一超商使用千元偽鈔購物，但遭店員點鈔機退回為由拒收；同日晚間10時許，林男再度持5張千元偽鈔在同一超商購物，再度被點鈔機退回而未遂；林男翌日凌晨2時許，又在同一超商持偽造千元大鈔購物，三度被點鈔機退回未遂；5月6日上午8時許，林男持千元偽鈔在中壢區某超市購物，店員未查收進收銀機內。

此外，林男後來因點外賣時持偽鈔付款，後來被外賣員察覺報警處理，林男心生怨恨，找來39歲羅姓男子以白色油漆對外賣員騎乘機車潑漆洩恨，導致機車不堪使用。

桃檢調查時，林、羅2人坦承犯行，中壢警方並提供超商、超市監視畫面佐證，被害人亦指證歷歷，檢方認為，林男持偽造千元大鈔購物，已涉及刑法之行使偽造貨幣已遂或未遂、詐欺取財等罪嫌，羅男則觸犯毀損等罪嫌，檢方偵結依行使偽鈔罪嫌、詐欺、毀損等罪嫌分別將林男、羅男起訴，並建請法院從重量刑。

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