落實環保永續概念創新作為　嘉義市聯合徵才一卡通

▲▼ 嘉義市聯合徵才 率先採用「求職一卡通」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市政府攜手勞動部勞動力發展署雲嘉南分署合辦「2023嘉義地區廠商聯合現場徵才」，共有26家嘉義地區事業單位提供912個優質職缺。此次徵才活動率全台之先，首次採用「求職一卡通」作業，求職民眾透過掃瞄卡片上的QR Code，即可線上取得求職資訊、完成報名、安排面試，方便又省時，讓勞資雙方在最短的時間內，就能媒合最佳工作與優秀人才。





嘉義市長黃敏惠與雲嘉南分署許慧香副分署長等人，親自到場為求職民眾加油打氣，並與貴賓們一起啟動「幸福的泡泡」，揭開徵才活動序幕。黃敏惠市長指出，後疫情時期，就業市場回溫，市府除與勞動部合作，舉辦徵才活動，更積極進行人才培育，並透過多項計劃，如自籌經費首次推行「青年職涯體驗暨工讀嘉薪計畫」等，為青年開拓企業工讀機會、職引未來，市府作為青年最強後盾，會做的更好、更到位，與企業配合一起攜手留人留才留在嘉，共創繁榮嘉義市。



因本場徵才活動，首次採用科技化「求職一卡通」，市長黃敏惠特別強調，這是落實環保永續概念的創新作為，可節省許多紙張。求職民眾只要簡單掃瞄卡上的QR Code，就能輕鬆進行求職，不僅可查詢現場所有職缺，還可以直接線上報名應徵、瞭解面試進度，妥善安排求職時程；徵才廠商也能運用線上叫號，及時掌握應徵進度，與求職者互利雙贏。





「2023嘉義地區廠商聯合現場徵才」吸引大批民眾湧入會場，市府社會處貼心為不擅用手機或網路的中高齡求職者提供現場諮詢和代操作「求職一卡通」服務。現場另有履歷健檢、職涯諮詢、職業訓練招生、身心障礙就業、中高齡就業及青春專案宣導等多項服務。



社會處長李思賢表示，凡是完成線上履歷填寫民眾，均可參加總數100張電影票抽獎，另外，在本場徵才活動中錄取且就業滿3個月民眾，還有機會抽中咖啡機、微波爐、氣炸鍋及40吋液晶電視等大獎，希望藉此鼓勵更多人才在嘉就業。