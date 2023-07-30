女性副手機率高？　黃揚明直言：這次總統參選人性平觀念都不及格

▲黃揚明分析，侯友宜、柯文哲、賴清德會挑女性當副手的機率都很高。（圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲因過去和近期的失言風波，陷入仇女、厭女爭議。對此，媒體人黃揚明29日則直言，其實現在的三個總統參選人性平觀念都不及格，且他分析，這三個參選人副手是女性的機率都很高，所以在野整合的部分不一定會是侯、柯、郭的搭配。

黃揚明在節目《全民平評理》中指出，柯文哲從過去很多份民調來看，男性支持者比女性支持者多是常態，但每份民調出來的結果都不盡相同，所以當民調出來，民眾黨的幕僚就是'趕快找出交叉分析來看問題出在哪，剛好于美人邀請柯文哲去看電影《芭比》，柯文哲就順勢而為挽回一點支持度。

此外，黃揚明表示，參選人的人設很重要，但不可能短期內將柯文哲塑造成性別意識很強的人，但近年來柯文哲厭女的言論確實少很多，他認為，柯文哲是一個學習力很強的人，過去只是沒有接觸到性平觀念，但他現在開始學習了。他也直言，因為過去老一輩的人沒學過性平觀念，所以其實就這一次2024總統的參選人來說，性平觀念都不及格，「當這次的參選人都是一些大男人，社會可能就會畫上一個問號。」

黃揚明認為，這可能就會影響到不分區立委的提名跟副手的人選，在野整合的邏輯可能也不再是侯、柯、郭的搭配，「合作，但不談副手」。他舉例，像是柯文哲，若他是幕僚一定會跟柯文哲說只能挑女性副手；甚至侯友宜為了選民的結構來看，也是女性副手優先；賴清德更不用說，現在排出來的熱門人選都是女性，現在確定參選的三個參選人副手是女性的機率都很高。