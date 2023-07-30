　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全國畜牧後援會造勢　賴清德拋「幸福農業」3大目標

▲▼民進黨總統參選人賴清德今（30日）南下嘉義出席全國畜牧團體賴清德後援會成立大會。（圖／賴清德競辦提供）

▲賴清德今天前往嘉義出席全國畜牧團體賴清德後援會成立大會。（圖／賴清德競辦提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（30日）南下嘉義出席全國畜牧團體賴清德後援會成立大會，他說，自己做過立委、市長、行政院長，到現在擔任副總統，對地方所提出的建議都非常能接受，遇到問題時也有經驗能夠解決，並提出「幸福農業」的3大目標，包含提升農民收入、推動全農產業，和確保糧食安全，希望大家能共同努力。

▲▼民進黨總統參選人賴清德今（30日）南下嘉義出席全國畜牧團體賴清德後援會成立大會。（圖／賴清德競辦提供）

賴清德今天下午出席全國畜牧團體賴清德後援會成立大會，現場除有42位來自全國的牲畜牧團體理事長與幹部到場相挺，全國養豬產業信賴台灣之友會召集人林秋桂，與中央畜產會董事長林聰賢、畜牧團體代表鄭武樾、嘉義縣長翁章梁、行政院農委會主委陳吉仲、嘉義縣市立法委員蔡易餘、王美惠、立委參選人陳冠廷與地方黨公職也前來共襄盛舉，場內湧入超過1200人。

在授旗儀式中，中華民國養豬協會理事長楊杰，特別致贈大型防疫犬布偶，感謝賴清德在行政院長任內對非洲豬瘟疫情的防堵措施，成功守護台灣養豬產業。中華民國養鴨協會、中華民國養鵝協會，以及嘉義縣養豬協會，也分別穿著雞與鵝的大型布偶裝，並帶來5隻豬造型布偶，一同與賴清德合影留念。

賴清德致詞時表示，他的母親也是出自農家，所以能得到農民朋友、畜牧界的支持是非常榮幸的事，「從今天開始，我們都是台灣隊，要一起挺台灣！當然也要團結合作為農民、農村和農業來打拚」。

賴清德進一步表示，近十年來，台灣農業產值不斷的提升，2012年台灣農業生產總額是5632億元，但到了2021年，農業產值已經來到6287億新台幣，表示，台灣農業經過大家共同合作和打拚，是不斷在壯大的，「未來有機會領導國家，將會非常重視農業發展，因為台灣是以農立國」，也在現場提出推動「幸福農業」，以及3項目標，要讓農村、農業、農民都能有進一步發展。

賴清德表示，第一，透過「產品安全、農民賺錢」來提高農民的收入，由政府帶頭，無論是未來的農業部，地方的農業局，還有農會，從生產就要開始確保產品安全，不只是要求農民提供安全的產品，政府也要透過各種方式和政策，來確保傳染病不會對農業產品產生衝擊。

賴清德說明，第二，協助農民行銷，推動農展品的外銷，例如近兩年台灣農產品的外銷都超過50億美金，所以大家共同努力，除了傳染病的控制、幫忙行銷外，還要建立冷鏈安全系統，未來4年政府將投入126億，在全國建立起冷鏈系統，確保農民所生產的品質，讓農民收入提升，此外，政府也要推動「全農產業」，將農業生產過程中產生的廢棄物再利用，這也是綠能農業、循環農業的概念，中央政府應該下定決心，朝著這個方向前進。面對2050年的淨零轉型，政府應該和大家站在一起共同面對，落實全農產業。

第三，是確保糧食安全。賴清德指出，農業、畜牧業有個基本使命，就是供應全台2350萬人的糧食能夠自給自足，這對國家的生存發展非常重要，希望大家一起打拚，確保糧食安全，「我絕對會和大家站在一起，和大家一起解決各種問題」，無論是農業、畜牧業都是台灣的主人，要拜託大家一同捍衛台灣的主權，因為沒有主權就沒有所有權，無論台灣遇到什麼樣的威脅，都應該勇敢面對。

賴清德強調，未來自己將會延續總統蔡英文的民主路線，持續壯大台灣，提高守護台灣的決心和國防力量，台灣的安全問題是全世界的問題。他強調，「我們並不孤單，我們必須和民主陣營站在一起」，只要能夠對等、有尊嚴的原則下，台灣也願意和中國對話，任何能夠提升兩岸人民福祉的事情，台灣都願意和中國進行交流和合作，這條路一定要繼續走下去。

▲▼民進黨總統參選人賴清德今（30日）南下嘉義出席全國畜牧團體賴清德後援會成立大會。（圖／賴清德競辦提供）

▲▼民進黨總統參選人賴清德今（30日）南下嘉義出席全國畜牧團體賴清德後援會成立大會。（圖／賴清德競辦提供）

ET快訊
快訊／豪雨範圍擴大！　大雷雨連轟1小時
阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」　內行解惑：解任務
快訊／全壘打大賽　冠軍8轟出爐！
快訊／世大運首金出爐！
極罕見！　這條眼鏡蛇「不戴眼鏡」
快訊／世大運反曲弓男團奪銀牌
男大生約會「1穿搭」被嫌爆！　女網友全打槍：完全不尊重
快訊／「卡努」增強轉中颱！　颱風「開眼了」
卡努不侵台「也有颱風天的感覺」　周三起雨下不停

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德：農牧業是國家主人　台灣主權如土地所有權

女性副手機率高？　黃揚明直言：這次總統參選人性平觀念都不及格

全國畜牧後援會造勢　賴清德拋「幸福農業」3大目標

南北隔空交火！游淑慧轟「前瞻」分配不公　高雄綠議員回擊　

觀察／藍小雞蹭柯黏郭觸黨紀紅線　朱立倫陷「吃緊弄破碗」兩難

11架次共機早上出海、6架越過中線　搭配5共艦執行聯合戰備警巡

質疑執政者就被貼標籤　柯文哲：李登輝「統獨兩黨制」預言成今日台灣

鄭文燦證實國防預算擬增至4400億元　較馬政府增28％

柯文哲稱前瞻軌道執行率僅5.3％　國發會駁斥：已達到96.95%

官員阻警消運動會秀國旗？　鄭文燦：帶國旗爭榮譽是好事

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

Ella見A-Lin笑「歌后回來幹嘛」XD　感動打卡整路應援...哽咽謝粉絲！

卡努將跨中颱挺進台灣北邊　引西南氣流、雨估連下4天

羅志祥攻蛋玖壹壹現身挺！　洋蔥秀「舞技」全場嗨

抓到了！2賊颱風天偷鹿賤賣　幼鹿1死1救回...買家也送辦

柯文哲披醫師袍登場KP SHOW　走音嗨唱《囚鳥》、《三天三夜》

賴清德：農牧業是國家主人　台灣主權如土地所有權

女性副手機率高？　黃揚明直言：這次總統參選人性平觀念都不及格

全國畜牧後援會造勢　賴清德拋「幸福農業」3大目標

南北隔空交火！游淑慧轟「前瞻」分配不公　高雄綠議員回擊　

觀察／藍小雞蹭柯黏郭觸黨紀紅線　朱立倫陷「吃緊弄破碗」兩難

11架次共機早上出海、6架越過中線　搭配5共艦執行聯合戰備警巡

質疑執政者就被貼標籤　柯文哲：李登輝「統獨兩黨制」預言成今日台灣

鄭文燦證實國防預算擬增至4400億元　較馬政府增28％

柯文哲稱前瞻軌道執行率僅5.3％　國發會駁斥：已達到96.95%

官員阻警消運動會秀國旗？　鄭文燦：帶國旗爭榮譽是好事

加州洪堡郡教育參訪團嘉義市　體驗颱風天「很特別」

浴室置物架出現「3D立體貓毛巾」　肥美肚腩掉下來...媽：吊豬肉

脂肪肝高風險7族群！　醫示警：瘦子也會得

借用陳傑憲球棒奪冠　呂彥青：他是球棒控制王

快訊／「大雷雨連轟1小時」國家警報大響！14縣市豪大雨特報

宜蘭2寶爸遭撞昏迷！妻曾帶2幼兒外送婉拒援助...淚求行車記錄器

失業男太無聊　買假制服「亂入交警隊」工作2個月沒人發現

台日交流再一樁　日本名古屋高校生大使團嘉義市巡禮

快訊／利用颱風夜偷3梅花鹿釀1死1重傷　2嫌1羈押1交保

突然覺得被盯上！他抬頭發現「毛毛監視器」冷眼凝視：開罐罐了沒

政治熱門新聞

2024總統大選絕不投票給誰？　最新民調第一名曝光

子弟兵示警賴清德恐輸掉大選　綠營：本命區早鬆動

曝柯文哲辦演唱會效益　吳子嘉分析勝選機率：很危險

柯稱keyboard是五月天的惹議　柯辦澄清

台灣客自動通關　捷克布拉格機場7／30開放

柯文哲喊「演場會找五月天keyboard」被打臉　競辦回應了

世警運爆警政署禁國旗　林右昌回應了

柯文哲為何辦演唱會？　郭正亮分析背後目的：正在解決自己的問題

林右昌力挺：把國旗拿出來！

周恆毅為保五月天自關臉書！　打臉柯文哲後發現「有網軍開始操作」

北市東區機車更難停！蔣萬安推行人徒步區　將塗銷百格機車位

參加世警運遭收國旗　警政署回應了

夫遭爆曾是「天道盟組長」　尚文凱PO文正面回應

「欺負音樂人、欺騙年輕人」　她曝柯文哲演唱會疑點重重

更多熱門

相關新聞

游淑慧轟「前瞻」分配不公　高雄綠議員回擊

游淑慧轟「前瞻」分配不公　高雄綠議員回擊

台北市議員游淑慧批評前瞻基礎建設補助預算分配不公，高雄市議員林智鴻批評，從游淑慧的質疑看來，她不僅不懂「前瞻計畫」平衡城鄉差距的本質，也如井底之蛙般對其他縣市亟需經費充實基礎建設的現況一無所知。

觀察／藍小雞蹭柯黏郭觸黨紀紅線　朱立倫陷「吃緊弄破碗」兩難

觀察／藍小雞蹭柯黏郭觸黨紀紅線　朱立倫陷「吃緊弄破碗」兩難

柯談李登輝「統獨兩黨制」預言成真

柯談李登輝「統獨兩黨制」預言成真

鄭文燦證實國防預算擬增至4400億元

鄭文燦證實國防預算擬增至4400億元

演唱會主辦認同陸？柯辦批綠扼殺音樂人

演唱會主辦認同陸？柯辦批綠扼殺音樂人

關鍵字：

民進黨賴清德2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

大胃王正妹女星驚爆30歲猝逝！「生前曾罹厭食症」

老闆最愛4星座！　超級旺公司

賣李坤城74坪房「林靖恩26歲秒變千萬富婆」！

色伯載少女到警局…拐工寮性侵！完事給500

辣網紅兔美染毒「3個月內買毒11次」！衣櫃藏3毒品

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

闆娘訂4萬6桌椅！到貨竟反悔：5千收

卡努「旋起來了」　明增強轉中颱

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

諧星逆風批江宏傑：沒必要開記者會

台下觀眾狂喊「空Ｘ」　羅志祥：出去啦

即／北市1男聚餐突墜樓！朋友嚇到腿軟痛哭

有仇必報的星座Top 3！冠軍小事也記超清楚

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

2024總統大選絕不投票給誰？　最新民調第一名曝光

更多

最夯影音

更多
警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！
沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面