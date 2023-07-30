全國畜牧後援會造勢　賴清德拋「幸福農業」3大目標

▲賴清德今天前往嘉義出席全國畜牧團體賴清德後援會成立大會。（圖／賴清德競辦提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（30日）南下嘉義出席全國畜牧團體賴清德後援會成立大會，他說，自己做過立委、市長、行政院長，到現在擔任副總統，對地方所提出的建議都非常能接受，遇到問題時也有經驗能夠解決，並提出「幸福農業」的3大目標，包含提升農民收入、推動全農產業，和確保糧食安全，希望大家能共同努力。

賴清德今天下午出席全國畜牧團體賴清德後援會成立大會，現場除有42位來自全國的牲畜牧團體理事長與幹部到場相挺，全國養豬產業信賴台灣之友會召集人林秋桂，與中央畜產會董事長林聰賢、畜牧團體代表鄭武樾、嘉義縣長翁章梁、行政院農委會主委陳吉仲、嘉義縣市立法委員蔡易餘、王美惠、立委參選人陳冠廷與地方黨公職也前來共襄盛舉，場內湧入超過1200人。

在授旗儀式中，中華民國養豬協會理事長楊杰，特別致贈大型防疫犬布偶，感謝賴清德在行政院長任內對非洲豬瘟疫情的防堵措施，成功守護台灣養豬產業。中華民國養鴨協會、中華民國養鵝協會，以及嘉義縣養豬協會，也分別穿著雞與鵝的大型布偶裝，並帶來5隻豬造型布偶，一同與賴清德合影留念。

賴清德致詞時表示，他的母親也是出自農家，所以能得到農民朋友、畜牧界的支持是非常榮幸的事，「從今天開始，我們都是台灣隊，要一起挺台灣！當然也要團結合作為農民、農村和農業來打拚」。

賴清德進一步表示，近十年來，台灣農業產值不斷的提升，2012年台灣農業生產總額是5632億元，但到了2021年，農業產值已經來到6287億新台幣，表示，台灣農業經過大家共同合作和打拚，是不斷在壯大的，「未來有機會領導國家，將會非常重視農業發展，因為台灣是以農立國」，也在現場提出推動「幸福農業」，以及3項目標，要讓農村、農業、農民都能有進一步發展。

賴清德表示，第一，透過「產品安全、農民賺錢」來提高農民的收入，由政府帶頭，無論是未來的農業部，地方的農業局，還有農會，從生產就要開始確保產品安全，不只是要求農民提供安全的產品，政府也要透過各種方式和政策，來確保傳染病不會對農業產品產生衝擊。

賴清德說明，第二，協助農民行銷，推動農展品的外銷，例如近兩年台灣農產品的外銷都超過50億美金，所以大家共同努力，除了傳染病的控制、幫忙行銷外，還要建立冷鏈安全系統，未來4年政府將投入126億，在全國建立起冷鏈系統，確保農民所生產的品質，讓農民收入提升，此外，政府也要推動「全農產業」，將農業生產過程中產生的廢棄物再利用，這也是綠能農業、循環農業的概念，中央政府應該下定決心，朝著這個方向前進。面對2050年的淨零轉型，政府應該和大家站在一起共同面對，落實全農產業。

第三，是確保糧食安全。賴清德指出，農業、畜牧業有個基本使命，就是供應全台2350萬人的糧食能夠自給自足，這對國家的生存發展非常重要，希望大家一起打拚，確保糧食安全，「我絕對會和大家站在一起，和大家一起解決各種問題」，無論是農業、畜牧業都是台灣的主人，要拜託大家一同捍衛台灣的主權，因為沒有主權就沒有所有權，無論台灣遇到什麼樣的威脅，都應該勇敢面對。

賴清德強調，未來自己將會延續總統蔡英文的民主路線，持續壯大台灣，提高守護台灣的決心和國防力量，台灣的安全問題是全世界的問題。他強調，「我們並不孤單，我們必須和民主陣營站在一起」，只要能夠對等、有尊嚴的原則下，台灣也願意和中國對話，任何能夠提升兩岸人民福祉的事情，台灣都願意和中國進行交流和合作，這條路一定要繼續走下去。