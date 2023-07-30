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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲稱前瞻軌道執行率僅5.3％　國發會駁斥：已達到96.95%

記者江采蓁／綜合報導

針對民眾黨日前攻擊前瞻軌道建設是地方錢坑，且中央沒有財政紀律，國發會副主委游建華30日也發表聲明駁斥，前瞻軌道目前執行率僅5.3%是不實謠言，截至111年底，前瞻軌道建設執行率已達到96.95%。

▲國發會副主委游建華。（圖／國發會提供）

▲國發會副主委游建華。（圖／國發會提供）

柯文哲日前表示，當中央政府不設定軌道建設順序，各縣市同時開工，突然投入大量的工程預算，超過建設廠商的容量，根本也沒辦法承造，只是造成一大堆流標；流標後以為再追加預算可解決，除了造成預算暴增，還是沒解決問題，因為廠商根本沒有能量承造，這也是民眾黨團開記者會點名軌道建設計畫38項子計畫中，執行率僅5.3%的原因。

對此，游建華強調，前瞻軌道目前執行率僅5.3%是不實謠言，他不清楚柯文哲這個錯誤的資訊從何而來？也不清楚柯文哲為何散佈這樣的錯誤訊息去誤導民眾？

游建華也嚴正聲明，截至111年底，前瞻軌道建設執行率已達到96.95%。例如安坑輕軌、淡海輕軌第一期及南迴鐵路全線電氣化均已通車；台北捷運南北環、桃園捷運綠線、台南鐵路地下化等計畫，亦都在循序施工中，這些成果怎麼可能只有5%的執行率？

此外，游建華補充，軌道建設經費高、涵蓋範圍廣、施工期程長，完工後可以帶來便利的交通與地方的繁榮發展，是攸關後代子孫的百年建設，不論地方政府的路線規劃、經費安排， 中央部會的審核與經費補助均是用非常嚴謹態度進行。

游建華最後呼籲，請柯文哲要有同理心。全台其他都會地區民眾也殷殷期盼便捷的軌道交通，中央政府基於全面性的國土均衡發展，期望能透過前瞻建設讓更多的捷運能在各大都會裡暢行。

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