質疑執政者就被貼標籤　柯文哲：李登輝「統獨兩黨制」預言成今日台灣

▲柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

「台灣民主之父」前總統李登輝於2020年7月30日病逝，今日為李登輝辭世3週年，過去和李登輝交情不錯的柯文哲30日發文，引用李登輝2007年的「統獨兩黨制」言論，認為這就是今日台灣，當今台灣人民質疑執政者施政不力，就被貼上「中共同路人」標籤，讓台灣人從團結走向分裂，「在內部製造敵人，才是提供中國統戰台灣的溫床。」

柯文哲30日於臉書發文表示，今日為李登輝辭世三周年，哲人日遠，但仍可從李登輝言行找出因應當前台灣困境的方向。2013年底，李登輝基金會主辦的「健全地方發展與治理研討會」上，提出國土應重新調整為7大區域，且具體點出財政稅收分配不公平、地方政府財政困難的根本問題。

柯文哲提及，當時李登輝稱「地方盼望中央補助，不敢惹中央生氣」，並呼籲中央的集權心態應調整，讓國家資源均衡分配，更提到《財政收支劃分法》的修法要考慮到人口結構多元性、生態環境多樣性、經濟活動差異性，以及城市鄉村治理複雜性等因素，「因此我們的立法院要認真修法，落實中央權力下放、地方自治、強化公民意識，推動民主改革。」

柯文哲指出，李登輝2007年在兩岸問題上曾表示，「台灣政黨政治畸形發展，成為民進黨、國民黨2個政黨聯合壟斷的『 統獨兩黨制』，只要祭出統獨旗幟，就可以操弄選舉，只講統獨對決，犧牲國計民生，而且在台灣內部產生難以彌補的裂痕，加深國家認同的分裂，反而提供中國統戰台灣的溫床。」

柯文哲認為，李登輝的「統獨兩黨制」預言，不就是今日台灣？當人民質疑執政者施政不力，動輒就被貼上「中共同路人」的標籤，讓台灣人從團結走向分裂，在內部製造敵人，才是提供中國統戰台灣的溫床。

最後，柯文哲說，過去李登輝「寧靜革命」成功讓台灣由威權過渡到民主，「未來我更要啟動『政治革新』，不分顏色，只講是非，不要對立，訴諸團結，台灣民主深化工程，從對話開始，從現在開始。」