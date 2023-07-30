黨紀高舉卻輕放？藍小雞蹭柯黏郭　黨內建議朱立倫「3管齊下」

▲林金結與郭同框，黨部祭嚴厲口頭警告。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜聲勢疲軟，不少立委參選人為求自保，都不排斥與鴻海創辦人郭台銘同台，拉抬聲勢。侯競辦執行長金溥聰認為「攘外必先安內」，必須嚴禁立委參選人與其他陣營接觸；但黨主席朱立倫則拍板「先以規勸為主」，顯示目前黨內決策左右為難的困境。對此，一位熟悉內情的黨內人士建議，應從政治實力、黨紀規範、個人情感3個層面，提升總統及立委參選人之間的關係，相信選情可望倒吃甘蔗。

國民黨517徵召「最強母雞」侯友宜角逐2024總統大選，黨內本期待侯發揮「母雞帶小雞」效用，豈料其聲勢不如預期，小雞們反而人心浮動。只見徐巧芯、葉元之、張斯綱參加郭台銘開講活動；林金結27日也在土城順聖宮與郭台銘「攬牢牢」，登台高呼「支持郭總裁為台灣做更多事」，現場廣發的「總統力挺郭台銘、立委支持林金結」扇子，更引發政壇譁然。

▼國民黨立委參選人林金結合體鴻海創辦人郭台銘，現場發放「總統力挺郭台銘」文宣品。（圖／記者鄭佩玟攝）

政治講究實力，政黨講究向心力；有了向心力，才會有實力。因此侯競辦執行長金溥聰在媒體專訪中表示，「只要立委的盤堅定，就能夠守住總統的盤」。金呼籲，「小雞要跟母雞團結，帶動母雞節節上升」。面對心猿意馬的立委參選人，金確實須不假辭色，為了就是讓侯友宜在九月之前恢復底氣，如此方能在藍白整合中享有叫牌權，

只不過，侯友宜民調上升速度有點緩慢，小雞們看不到隧道盡頭的光。但若真的對三心二意的小雞黨紀開鍘，恐怕「吃緊弄破碗、狗急會跳牆」，小雞們夜奔敵營也不是不可能，也因此黨主席朱立倫無奈下，只能先以規勸為主，規勸不聽才黨紀處理。新北市黨部考紀會28日做出最終決定，對林金結予以口頭警告，高高舉起、輕輕放下，但也是希望能達到殺雞儆猴的效果。

▲金溥聰喊砍藍立委小雞挨批。（圖／記者許靖騏攝）

對於侯競辦如何維繫立委參選人們的關係，一位熟悉內情的黨內人士，以政治實力、黨紀規範、個人情感3層面進行分析。政治實力方面，侯友宜目前聲勢老三，手上也沒有胡蘿蔔，小雞們無奈之下，只好自力更生，「我擔心這會有惡性循環，母雞弱，小雞就跑；小雞跑，母雞就更弱」。

既然沒有胡蘿蔔，只好倚賴黨紀大棒子，但黨內人士說，相關規章未針對「類參選」情形制定任何處罰，導致現在可以跟郭台銘合體、同台、聽演講；以林金結的案例，甚至可以登台為郭加油打氣，只有發扇子表態「總統力挺郭台銘」才不行。此外，彰化縣議長謝典林昨陪郭赴北斗，黨代表、北斗黨部主任謝正良竟拿麥克風鼓動群眾：「大家一起來幫郭董加油，讓他2024能夠順利！讓中華民國出一個能人來做總統！」黨內人士對此感嘆，「像這種情況，黨中央要怎麼處理？大家都在看！」

個人情感方面，黨內人士透露，侯友宜以前較少參加黨的活動，所以許多立委參選人跟他不熟；可惜的是，現在侯競辦還是很少與大家聯絡、與大家聚會交流，有些地方行程甚至也未通知在地小雞到場。日前公教軍警消總會在台北國軍英雄館召開「挺侯大會」，雙北總共18位立委參選人，卻只到3位，由此可見一斑。該人士因此建議，侯競辦與黨中央應立即從政治實力、黨紀規範、個人情感3個層面來加強，相信選情可望倒吃甘蔗。