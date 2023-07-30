周恆毅為保五月天自關臉書！　打臉柯文哲後發現「有網軍開始操作」

▲柯文哲KP Show彩排。（圖／民眾黨提供）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲29日舉辦首場個人演唱會「KP SHOW」，受訪時曾表示「舞群是蔡依林的，keyboard是五月天的」，卻被五月天長期合作的keyboard手周恆毅打臉，而後周恆毅臉書就搜尋不到，一度引來網友猜測是否遭到柯粉檢舉，不過，前民眾黨中央委員張益贍代轉周恆毅聲名，大家已經了解他並無參加柯文哲活動，且PTT開始有網軍在操作，為了保護五月天，他才先暫時關閉臉書。

周恆毅說，他不要把五月天扯入政治紛爭，所以選擇關閉臉書，不想隨之起舞，「我還好，沒有非自願之行為 。五月天是華語流行音樂重要資產請大家一起愛護」。

針對爭議，柯文哲競選辦公室澄清， 柯文哲受訪時提及並感謝的是此次特別指導歌唱技巧、合音及Keyboard伴奏的鄭知明老師。鄭知明老師曾為五月天、譚詠麟等歌手擔任伴奏與合音、寫歌等製作工作，柯文哲非常感謝知明老師、藍波老師等演藝圈重量級人士願意給予凡人如此專業級指導、因材施教。

柯文哲競選辦公室說，多位老師的指導也讓柯文哲深入了解籌備一場演唱會之細緻及艱難，他期待藉由此次難得的經驗，能以更直觀、更貼近產業需求的角度，協助台灣影視音產業再創高峰。