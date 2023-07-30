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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠議員爆演唱會主辦公司認同中國　柯辦批「文革式抹紅」扼殺音樂人

▲民眾黨總統參選人柯文哲演唱會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲演唱會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲「KP SHOW」演唱會於29日落幕，民進黨台北市議員林延鳳爆料，幫柯文哲圓夢的公司背景大有來頭，除了和前台北市副市長黃珊珊是閨蜜，還曾盛讚中國惠台措施。對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡批評，林延鳳將協助柯文哲舉辦演唱會的台灣公司、音樂人抹紅批鬥，是想警告音樂界「非我族類，人可誅之」。

針對林延鳳30日於臉書言論，陳智菡表示，柯文哲從頭到尾感謝的都是鄭知明，卻被側翼一條龍操作、張冠李戴，把音樂與藝文界的力量拿來做政治操作。

▲▼2023民眾黨主席柯文哲將以民眾黨總統大選參選人的身分，4/8啟程前往美國展開為期21天的訪美行程。今日(3/6)由黨秘書長周台竹及柯文哲辦公室發言人陳智菡召開記者會說明防美行程細節。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳智菡。（資料圖／記者湯興漢攝）

陳智菡提及，音樂的力量無遠弗屆、不分地域，優秀音樂人與團隊、公司在兩岸三地甚至全亞洲巡演，把台灣自由創作能量與作品推向國際再正常不過，如今林延鳳竟然把協助柯文哲舉辦演唱會的台灣公司、音樂人拿來抹紅、批鬥，暗指中國勢力介入，顯然是要製造寒蟬效應，警告音樂界、文化界「非我族類，人可誅之」。

陳智菡也要求民進黨中央克制黨籍議員此類文革式、非理性、無理打壓的言論，不要為了政治利益，無所不用其極，迫害音樂人、扼殺台灣音樂人自由創作的空間與能量。

關於柯文哲演唱會稱有五月天Keyboard手的爭議，是因柯文哲於29日結束演唱會後，由柯文哲競選辦公室提供一段會後心得影片，柯文哲當時表示，「我們要相信專業，因為你想想看，舞群是蔡依林的，keyboard是五月天的。」至於主持人部分，柯文哲也向站在旁邊負責主持的民眾黨台北市議員陳宥丞開玩笑稱「還好」。

不過，柯文哲此番言論，使五月天長期配合的keyboard周恆毅於發文表示，「鄭重澄清，本人今日絕無參與民眾黨的演唱會，請問柯先生：你說五月天的keyboard來幫你彈，是哪一位？請勿消費五月天，請你更正說法，不要造謠說謊。」

▲▼館長陳之漢擔任柯文哲KP SHOW神秘嘉賓。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲KP SHOW。（圖／民眾黨提供）

林延鳳30日上午於臉書發文指出，柯文哲說有「五月天的Keyboard手」，結果被「正牌」五月天伴奏「小周老師」打臉是造謠說謊，事後還被爆料是「離開五月天團隊多年的和音老師」；也有人說，蔡依林目前正在開巡迴演唱會，哪來的舞群為柯文哲伴舞？

此外，林延鳳也提及，幫柯文哲圓夢的「尼奧創意行銷」公司，公司老闆戴利玲曾是台灣知名電視人，後來長期赴中國發展，穿梭兩岸，同時間更與柯文哲競選總幹事、台北市前副市長黃珊珊過從甚密，堪稱閨蜜「珊姐妹」，早於2018年便製作黃珊珊的競選影片，黃珊珊出任台北市副市長後，戴利玲也不吝在「好心肝特權疫苗」事件為黃挺身而出，還曾多次公開批評台灣政府防疫，政治面貌十分清晰。

林延鳳稱，根據中國媒體「中國網娛樂」2021年報導，戴利玲曾任北京廣電總局講師，在中國發展多年，曾參與北京衛視「跨界歌王」、央視「經典詠流傳」等節目製播工作，還曾公開讚許中國「有了惠台措施的加持，台灣電影人有了更多大展身手『創作』的機會，兩岸合拍影視作品勢必會帶來更多看點。」

林延鳳認為，柯文哲與民眾黨不僅該為亂蹭蔡依林、五月天道歉，更要講清楚，幫他或黃珊珊量身打造活動的「珊姐妹」戴利玲，穿梭兩岸，認同中國「惠台措施」加持，卻能幫「中華民國總統參選人」舉辦政治活動，甚至將經手售票平台的金流，請問這樣的分際適當嗎？這算是「純粹商業行為」嗎？

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