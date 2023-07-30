綠議員爆演唱會主辦公司認同中國　柯辦批「文革式抹紅」扼殺音樂人

▲民眾黨總統參選人柯文哲演唱會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲「KP SHOW」演唱會於29日落幕，民進黨台北市議員林延鳳爆料，幫柯文哲圓夢的公司背景大有來頭，除了和前台北市副市長黃珊珊是閨蜜，還曾盛讚中國惠台措施。對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡批評，林延鳳將協助柯文哲舉辦演唱會的台灣公司、音樂人抹紅批鬥，是想警告音樂界「非我族類，人可誅之」。

針對林延鳳30日於臉書言論，陳智菡表示，柯文哲從頭到尾感謝的都是鄭知明，卻被側翼一條龍操作、張冠李戴，把音樂與藝文界的力量拿來做政治操作。

▲陳智菡。（資料圖／記者湯興漢攝）

陳智菡提及，音樂的力量無遠弗屆、不分地域，優秀音樂人與團隊、公司在兩岸三地甚至全亞洲巡演，把台灣自由創作能量與作品推向國際再正常不過，如今林延鳳竟然把協助柯文哲舉辦演唱會的台灣公司、音樂人拿來抹紅、批鬥，暗指中國勢力介入，顯然是要製造寒蟬效應，警告音樂界、文化界「非我族類，人可誅之」。

陳智菡也要求民進黨中央克制黨籍議員此類文革式、非理性、無理打壓的言論，不要為了政治利益，無所不用其極，迫害音樂人、扼殺台灣音樂人自由創作的空間與能量。

關於柯文哲演唱會稱有五月天Keyboard手的爭議，是因柯文哲於29日結束演唱會後，由柯文哲競選辦公室提供一段會後心得影片，柯文哲當時表示，「我們要相信專業，因為你想想看，舞群是蔡依林的，keyboard是五月天的。」至於主持人部分，柯文哲也向站在旁邊負責主持的民眾黨台北市議員陳宥丞開玩笑稱「還好」。

不過，柯文哲此番言論，使五月天長期配合的keyboard周恆毅於發文表示，「鄭重澄清，本人今日絕無參與民眾黨的演唱會，請問柯先生：你說五月天的keyboard來幫你彈，是哪一位？請勿消費五月天，請你更正說法，不要造謠說謊。」

▲柯文哲KP SHOW。（圖／民眾黨提供）

林延鳳30日上午於臉書發文指出，柯文哲說有「五月天的Keyboard手」，結果被「正牌」五月天伴奏「小周老師」打臉是造謠說謊，事後還被爆料是「離開五月天團隊多年的和音老師」；也有人說，蔡依林目前正在開巡迴演唱會，哪來的舞群為柯文哲伴舞？

此外，林延鳳也提及，幫柯文哲圓夢的「尼奧創意行銷」公司，公司老闆戴利玲曾是台灣知名電視人，後來長期赴中國發展，穿梭兩岸，同時間更與柯文哲競選總幹事、台北市前副市長黃珊珊過從甚密，堪稱閨蜜「珊姐妹」，早於2018年便製作黃珊珊的競選影片，黃珊珊出任台北市副市長後，戴利玲也不吝在「好心肝特權疫苗」事件為黃挺身而出，還曾多次公開批評台灣政府防疫，政治面貌十分清晰。

林延鳳稱，根據中國媒體「中國網娛樂」2021年報導，戴利玲曾任北京廣電總局講師，在中國發展多年，曾參與北京衛視「跨界歌王」、央視「經典詠流傳」等節目製播工作，還曾公開讚許中國「有了惠台措施的加持，台灣電影人有了更多大展身手『創作』的機會，兩岸合拍影視作品勢必會帶來更多看點。」

林延鳳認為，柯文哲與民眾黨不僅該為亂蹭蔡依林、五月天道歉，更要講清楚，幫他或黃珊珊量身打造活動的「珊姐妹」戴利玲，穿梭兩岸，認同中國「惠台措施」加持，卻能幫「中華民國總統參選人」舉辦政治活動，甚至將經手售票平台的金流，請問這樣的分際適當嗎？這算是「純粹商業行為」嗎？