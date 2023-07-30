陳學聖分析侯友宜勝出優勢　曝郭台銘、柯文哲共同困境

▲陳學聖點出侯友宜能勝出選戰的優勢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選目前呈三腳督態勢，由國民黨的侯友宜、民進黨的賴清德、民眾黨的柯文哲共同角逐，但鴻海創辦人郭台銘是否參選仍為一大變數。對此，前立委陳學聖30日就在臉書分析，郭、柯已來到只能製造議題的天花板，因為他們都沒有具實力真正的組織，但侯友宜背後有有強大的政黨組織，這就是能勝出的優勢。

陳學聖表示，看到郭台銘穿軍裝向漢光演習官兵致敬，也看到柯文哲開演唱會，對政治老屁股來說，這都是在創造議題，增加媒體曝光，從里長、議員一路到總統選舉，這是每個參選人都會做，也都要做的事。

陳學聖分析，若只靠這招套路想選上，在複數選舉區，就是一個選區有多席當選，像鄉鎮市民代表、議員這類選舉，參選人空戰打的漂亮，只要拿到10%左右的票，是有機會就當選；但來到縣市長、立委、總統單一選區，只能當選一人時，情況就大不相同，除了文宣空戰外，還要靠很重要的組織戰。

對此，陳學聖指出，目前看來，總統大選還有半年，但郭、柯已來到只能製造議題的天花板，因為他們都沒有具實力真正的組織，現況能再突破的空間並不大，甚至有可能反因議題突槌而下滑，但侯友宜、賴清德不同，除了本身的職務和兼俱參選人的身份，只要議題設定精準，他們比郭、柯有更好的舞台，

陳學聖強調，更重要的是，侯、賴背後都有強大的政黨組織，還有一大群立委小雞參選人，他們會在一場場小型的米粉場、茶餅會，深入各個村里、家戶，這就是基本盤，這就是馬拉松賽跑最後的尾勁。

陳學聖最後表示，這是隱形的選戰，有穿透性，國、民兩黨都已啟動，是決戰的後勢，也是可勝過郭柯的強項，民進黨已整軍好，國民黨轉身慢，人多嘴雜，但最近已開始有紀律，侯友宜一定要把握好自己能勝出的優勢。