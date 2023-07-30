　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳學聖分析侯友宜勝出優勢　曝郭台銘、柯文哲共同困境

▲▼國民黨全代會 侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳學聖點出侯友宜能勝出選戰的優勢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選目前呈三腳督態勢，由國民黨的侯友宜、民進黨的賴清德、民眾黨的柯文哲共同角逐，但鴻海創辦人郭台銘是否參選仍為一大變數。對此，前立委陳學聖30日就在臉書分析，郭、柯已來到只能製造議題的天花板，因為他們都沒有具實力真正的組織，但侯友宜背後有有強大的政黨組織，這就是能勝出的優勢。

陳學聖表示，看到郭台銘穿軍裝向漢光演習官兵致敬，也看到柯文哲開演唱會，對政治老屁股來說，這都是在創造議題，增加媒體曝光，從里長、議員一路到總統選舉，這是每個參選人都會做，也都要做的事。

陳學聖分析，若只靠這招套路想選上，在複數選舉區，就是一個選區有多席當選，像鄉鎮市民代表、議員這類選舉，參選人空戰打的漂亮，只要拿到10%左右的票，是有機會就當選；但來到縣市長、立委、總統單一選區，只能當選一人時，情況就大不相同，除了文宣空戰外，還要靠很重要的組織戰。

對此，陳學聖指出，目前看來，總統大選還有半年，但郭、柯已來到只能製造議題的天花板，因為他們都沒有具實力真正的組織，現況能再突破的空間並不大，甚至有可能反因議題突槌而下滑，但侯友宜、賴清德不同，除了本身的職務和兼俱參選人的身份，只要議題設定精準，他們比郭、柯有更好的舞台，

陳學聖強調，更重要的是，侯、賴背後都有強大的政黨組織，還有一大群立委小雞參選人，他們會在一場場小型的米粉場、茶餅會，深入各個村里、家戶，這就是基本盤，這就是馬拉松賽跑最後的尾勁。

陳學聖最後表示，這是隱形的選戰，有穿透性，國、民兩黨都已啟動，是決戰的後勢，也是可勝過郭柯的強項，民進黨已整軍好，國民黨轉身慢，人多嘴雜，但最近已開始有紀律，侯友宜一定要把握好自己能勝出的優勢。

ET快訊
他曬31張信用卡大滿貫「總額度557萬」！收入超驚人
砸45萬變成牧羊犬「首次出門被遛」　真狗見到嚇跑
福原愛換掉「女星離婚御用律師」！　換「她」接棒對戰江宏傑
全台最年輕的捷運　頭尾兩站瘋漲！屋主笑歪
快訊／擊敗中國！　中華隊再奪牌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣絜安碩論抄襲丟學位　鄭文燦：尊重台大

南投合體許淑華、國民黨大咖立委　郭台銘：主流民意可以大團結

世界警消運動會遭爆禁拿國旗　侯友宜：政府應站出來作選手後盾

黨紀高舉卻輕放？藍小雞蹭柯黏郭　黨內建議朱立倫「3管齊下」

周恆毅為保五月天自關臉書！　打臉柯文哲後發現「有網軍開始操作」

陳學聖分析侯友宜勝出優勢　曝郭台銘、柯文哲共同困境

柯文哲稱「keyboard是五月天的」惹怒周恆毅　柯辦：是感謝鄭知明

柯文哲喊「演場會找五月天keyboard」被打臉　競辦回應了

「欺負音樂人、欺騙年輕人」　她曝柯文哲演唱會疑點重重

「讓藍小雞知道紅線在哪」　黃揚明分析金溥聰選戰策略

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

卡努將跨中颱挺進台灣北邊　引西南氣流、雨估連下4天

Ella見A-Lin笑「歌后回來幹嘛」XD　感動打卡整路應援...哽咽謝粉絲！

羅志祥攻蛋玖壹壹現身挺！　洋蔥秀「舞技」全場嗨

抓到了！2賊颱風天偷鹿賤賣　幼鹿1死1救回...買家也送辦

罔腰

蔣絜安碩論抄襲丟學位　鄭文燦：尊重台大

南投合體許淑華、國民黨大咖立委　郭台銘：主流民意可以大團結

世界警消運動會遭爆禁拿國旗　侯友宜：政府應站出來作選手後盾

黨紀高舉卻輕放？藍小雞蹭柯黏郭　黨內建議朱立倫「3管齊下」

周恆毅為保五月天自關臉書！　打臉柯文哲後發現「有網軍開始操作」

陳學聖分析侯友宜勝出優勢　曝郭台銘、柯文哲共同困境

柯文哲稱「keyboard是五月天的」惹怒周恆毅　柯辦：是感謝鄭知明

柯文哲喊「演場會找五月天keyboard」被打臉　競辦回應了

「欺負音樂人、欺騙年輕人」　她曝柯文哲演唱會疑點重重

「讓藍小雞知道紅線在哪」　黃揚明分析金溥聰選戰策略

蔣絜安碩論抄襲丟學位　鄭文燦：尊重台大

拖出痛毆！兄弟檔砂車司機暴打小貨車父子　馬路變格鬥場

新加坡10歲男童「22樓拋下貓咪致死」　全程被監視器拍下

六種臉型適合的耳環推薦　圓臉要挑垂墜耳環、長臉別買線條款式

快訊／人突然消失！大佳河濱公園男子墜河　橡皮艇搜救中

他曬出31張信用卡大滿貫「總額度557萬」！收入曝光超驚人

奪金北市女警超猛背景曝！跆拳道黑帶5段...警消運動會連4屆奪冠

25歲女學霸慘死！　拒絕表哥求婚遭「鐵棒爆頭」陳屍公園

BMW「新一代M5 Touring」首張諜照曝光！車長可能破5米、有大空間

聶雲狂按電鈴「鄰居報警控騷擾」！　親曝原因糗爆

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

政治熱門新聞

2024總統大選絕不投票給誰？　最新民調第一名曝光

子弟兵示警賴清德恐輸掉大選　綠營：本命區早鬆動

曝柯文哲辦演唱會效益　吳子嘉分析勝選機率：很危險

世警運爆警政署禁國旗　林右昌回應了

林右昌力挺：把國旗拿出來！

台灣客自動通關　捷克布拉格機場7／30開放

柯文哲為何辦演唱會？　郭正亮分析背後目的：正在解決自己的問題

柯稱keyboard是五月天的惹議　柯辦澄清

柯文哲喊「演場會找五月天keyboard」被打臉　競辦回應了

北市東區機車更難停！蔣萬安推行人徒步區　將塗銷百格機車位

參加世警運遭收國旗　警政署回應了

回憶柯文哲演唱會排練第一天　黃珊珊：我真的覺得會被罵死

夫遭爆曾是「天道盟組長」　尚文凱PO文正面回應

「欺負音樂人、欺騙年輕人」　她曝柯文哲演唱會疑點重重

更多熱門

相關新聞

柯稱keyboard是五月天的惹議　柯辦澄清

柯稱keyboard是五月天的惹議　柯辦澄清

民眾黨總統參選人柯文哲首場個人演唱會「KP SHOW」於29日落幕，柯文哲事後受訪時稱，「舞群是蔡依林的，Keyboard是五月天的」，使五月天keyboard周恆毅否認並要求更正。對此，柯文哲競選辦公室30日回應，柯文哲提及並感謝的是指導他歌唱技巧、合音及keyboard伴奏的鄭知明老師。

「欺負音樂人、欺騙年輕人」　她曝柯文哲演唱會疑點重重

「欺負音樂人、欺騙年輕人」　她曝柯文哲演唱會疑點重重

「讓藍小雞知道紅線在哪」　黃揚明分析金溥聰選戰策略

「讓藍小雞知道紅線在哪」　黃揚明分析金溥聰選戰策略

柯P變帥了！KP SHOW熱唱11首歌路寬廣　粉絲陶醉「值回票價」

柯P變帥了！KP SHOW熱唱11首歌路寬廣　粉絲陶醉「值回票價」

柯文哲唱完KP SHOW　見到郭台銘花籃稱「這是我常用字」

柯文哲唱完KP SHOW　見到郭台銘花籃稱「這是我常用字」

關鍵字：

總統選舉侯友宜郭台銘柯文哲陳學聖

讀者迴響

熱門新聞

大胃王正妹女星驚爆30歲猝逝！「生前曾罹厭食症」

色伯載少女到警局…拐工寮性侵！完事給500

賣李坤城74坪房「林靖恩26歲秒變千萬富婆」！

辣網紅兔美染毒「3個月內買毒11次」！衣櫃藏3毒品

老闆最愛4星座！　超級旺公司

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

諧星逆風批江宏傑：沒必要開記者會

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

台下觀眾狂喊「空Ｘ」　羅志祥：出去啦

即／北市1男聚餐突墜樓！朋友嚇到腿軟痛哭

闆娘訂4萬6桌椅！到貨竟反悔：5千收

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

卡努「旋起來了」　明增強轉中颱

有仇必報的星座Top 3！冠軍小事也記超清楚

即／花蓮台9線恐怖車禍！重機騎士臟器外露亡

更多

最夯影音

更多
警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！
沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面