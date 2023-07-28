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台大醫學院畢業「北漂哥卻心累」　5條路猶豫了：該重考？

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

▲他目前工作CP值高，但年薪沒破百。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友畢業於台大醫學院（非醫學系），並在台北找了份CP值極高的工作，儘管年薪沒破百，但上班也不累，原本他對現在的生活非常滿意，直到面臨買房問題，才發現身為北漂族的他真的壓力山大，於是規劃了5條路，猶豫是該兼職還是乾脆重考。

網友在Dcard提到，「以為進入台大，念完醫學院人生就充滿光明了，接著畢業在台北找了份蠻不錯的工作，薪資比普遍工作高了些，也不累，但沒破百。」

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起初，原PO認為，這樣的生活非常完美，但因為自己不是台北人，勢必面臨買房問題，「發現自己真的很難買得起，買個小套房或許可以，但下手就是過度壓縮本身的生活品質，需要取捨。」

▲▼台北市信義計畫區,信義區,南山廣場,房地產,商業區,店面租金,金融大樓,商辦,南山人壽,微風南山,信義威秀影城,逛街人潮,經濟,房市,商圈,行人,觀光景點,房價,天龍國,台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO喜歡台北的生活，又為了買房問題苦惱。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

有鑑於此，他規劃了5條路，其一是現在的工作繼續做，不過下班後要去兼職，讓月收再多個1、2萬；第二則是到香港打拚，「那邊的薪資差不多是台灣科技業的薪資，年收新台幣200萬以上，且每年都有往上調薪的空間，大概6點就能下班，但那邊的生活物價高，食物是台北的2-3倍起跳，住的話大概月繳3萬，好處是存錢比台灣快不少，不過要把英文能力再提升、要學粵語，還得適應新的環境。」

第三條路是跟家裡的人創業，並擔任管理職，原PO表示，「這應該是能賺到最多錢的機會了，成功率有個七，但可能要放棄現在得來不易的工作，然後也是一種賭注，不保證一定會成功；還有要長時間待在南部。」

另外，他也有考慮重考醫學系或研究所轉戰工程學系，「其實我們系上蠻多人大學畢業後就重考（醫學系）了，大概只需花1-2年，9成的人都能考上，但一來我對醫學系沒有什麼太大的抱負，單純就是金錢考量，二來重考所花費的成本真的不低。至於考研所，可能選資工所，估計前面要蹲個大碩1年左右，這也是一項成本，然後研究所2到3年，出來賺個一百多萬。」

▲▼租屋,租金,房東,打房,房市,。（圖／記者賴志昶攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

對此，網友們紛紛回應，「喜歡台北不一定要買台北的房啊，你可以買新北，板橋、三重，都離台北不遠，雖然這兩個地方目前也不便宜，但跟台北比起來還是有機會，我真的覺得沒有必要執著在台北」、「基本上都是人生勝利組的選項」、「認真好奇，為什麼會有進頂大後人生就順利的想法，周遭也很多人這樣想」、「真的不要執著在台北，存錢才是最重要的」、「你可能把資工想的太美好了」。

還有人分析道，「本職藥學嗎？確實在台北買房壓力偏大，但聽起來你也不是很缺錢，那1其實最舒適；剩下的我覺得3機會最難得，前提是你覺得產品有發展性、值得賭；4、5你都沒衝勁的話，也不是很值。」

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