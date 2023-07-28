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賴清德愛將蔣絜安「碩論抄襲情節重大」　被撤銷台大國發所學位

▲前立委蔣絜安。（資料照／記者黃克翔攝）

▲前立委蔣絜安。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

新黨立委參選人游智彬的團隊5月25日向台大檢舉被視為民進黨主席賴清德愛將的現任民主進步黨客家事務部主任蔣絜安國發所碩士論文涉嫌抄襲，事隔2個月，游今（28日）公布台大回函，該公文中指台大學倫會認定蔣絜安抄襲且已達情節重大程度，故予以撤銷學位。

「賴清德和蔣絜安正在毀壞學術良知與社會公平。」游智彬表示，他的團隊自用250頁的證據說明蔣的論文抄襲，獲得台大回覆，內心百感交集，也感謝團隊成員不懈努力，讓正義水落石出，讓過度包裝的政客現出原形，讓口口聲聲捍衛學倫的賴清德信賴掃地。

游智彬說，蔣絜安是賴清德、行政院副院長鄭文燦愛將，蔣剽竊學術研究成果，濫用公家資源，踐踏客家人的尊嚴，根本是桃園市90萬客家鄉親之恥，其惡劣行徑不僅剝奪一般客家研究者的學術資源，更是傷害客家人傳統正直硬頸精神。

游智彬指出，日前他出示蔣絜安與槍手之間的電郵記錄，其中包含槍手交代章節安排，以及要熬夜代寫論文等等，槍手直接在在郵件中赤裸裸的寫道：「我幫你寫，不是因為你是我長官，而是我當時自認以朋友身份答應過你。 我向來是守諾的人，即便後來你讓我覺得對你很生疏。」而蔣在電郵中回覆論文代寫確實是槍手主動提的約定，認為槍手應該完成。

游智彬也提及，他也同時向中央大學具名檢舉蔣絜安中央論文找槍手代寫的事證；日前槍手嫌疑人臉書自爆蔣不但台大的碩士學位有問題，中央的碩士也有問題，中央大學教授周錦宏連續兩次指導及當口委，槍手指控蔣的指導教授縱容且不學無術，連造假論文都看不出來，還力保她唸博士班，剝奪年輕人的客家研究之路，預告要出面指控蔣的論文就是找槍手代寫。

▼游智彬28日公布台大回函。（圖／記者游智彬辦公室提供）

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