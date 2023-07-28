OL「戴眼鏡+夾鯊魚夾」主管搖頭！兩派戰翻：像大嬸，不像上班

▲有些人上班會使用鯊魚夾。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

每家公司風氣不同，對同仁服裝、打扮可能也有不一樣的要求。近日有女網友發文表示，他們的女主管覺得戴眼鏡又夾鯊魚夾不太妥，讓她感到不解，使用韓式鯊魚夾錯了嗎？貼文曝光後，底下網友看法不一。

女網友在Dcard上，以「辦公室夾韓系鯊魚夾錯了嗎」為標題發文，提到她在比較傳統的資訊公司上班，每個人都有獨立的辦公空間。他們平常大多在座位工作，當天若會拜訪客戶，便會全妝上班。

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原PO的同事日前外出拜訪客戶，剛好和對方聊到韓式鯊魚夾，怎料女主管便拐彎抹角的說，戴眼鏡又夾鯊魚夾不太行吧！聞言，原PO滿頭問號，平時廠商不太會進他們公司，就算真的來了，也會趕緊將鯊魚夾拿掉，不會被對方看到。

原PO還說，那位主管平時就會攻擊下屬，之前有同事懷孕腳水腫，結果等電梯時，主管竟說該同事不適合穿那雙鞋、看起來腿粗，要不要走樓梯？對此，原PO便覺得主管根本是霸凌。

貼文曝光後，有一票網友表示，「如果夾得好，真的比綁頭髮俐落多了，而且還不會因為頭髮分心工作」、「其實不管好看或不好看都不干她的事」、「在自己的座位為什麼不可以這樣夾？舒服就好」、「上班在自己位子上也沒有礙到其他人，用鯊魚夾把頭髮夾起來方便工作到底哪裡有問題」、「在位子上要怎麼夾都是自己的事吧」。

不過也有網友回應，「看有人頭髮用鯊魚夾全夾上去都覺得很像要去丟垃圾」、「你髮尾沒有收而是直接往上翹，看起來有點隨便，再加上戴眼鏡素顏真的有點嬸味」、「鯊魚夾不管韓不韓系都很休閒，就像拖鞋設計得好看還是拖鞋」、「真的蠻像居家大嬸的啊，不像是在上班」、「不管好不好看，它的本質就是拖鞋、鯊魚夾這種休閒類的定位，出現在工作場合的確沒那麼適當」。