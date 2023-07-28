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前綠委蔣絜安「論文抄襲遭撤學位」！台大證實已函報教育部

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大國發所再傳論文抄襲事件，校方證實撤銷蔣絜安學位。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

立委王鴻薇今（28日）在臉書指控，民進黨前立委、現任民進黨客家事務部主任蔣絜安被台大認定抄襲，並撤銷學位。台大稍早證實，5月接獲檢舉後，組成審定委員會審定，並將審定報告書及會議紀錄送交教務處核定與確認，已將調查結果通知檢舉人、被檢舉人及函報教育部。

台大國發所去年爆發論文抄襲，導致新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦雙雙被台大遭撤銷學位，兩人的指導教授、國安局前局長陳明通也遭檢舉，日前台大教評會認定陳明通對學生論文指導不周，審理後認定情節未達解聘程度，並給予3項懲處，最後教育部也通過陳明通退休案。

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而立委王鴻薇今天在臉書指控，現任民進黨客家事務部主任蔣絜安，被台大學倫會認定抄襲，並撤銷學位，檢舉人、新黨立委參選人游智彬也PO出台大公文，表示蔣絜安被台大撤銷學位。

▲▼新黨立委參選人游智彬PO出台大公文，證實蔣絜安被台大撤銷學位。（圖／摘自游智彬臉書）

▲游智彬PO出台大公文，證實蔣絜安被台大撤銷國發所碩士在職專班學位。（圖／摘自游智彬臉書）

台大今天證實此事，台大表示，教務處在5月25日接獲具名檢舉函，具體提出蔣生的碩士論文涉及抄襲。教務處在審查必要條件後，依「台大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」確認受理；並依規定交由原屬學院、也就是社會科學院，成立審定委員會審定此案。社科院也依據處理要點規定，組成審定委員會，依照學術倫理調查處理程序辦理審定作業。

台大指出，社科院完成審定作業後，已將其審定報告書及會議紀錄送交教務處核定。經教務處確認審定會的成立及審議過程，以及審定書的報告內容，教務處同意審定書的報告內容及建議。校方已將調查結果通知檢舉人、被檢舉人及函報教育部。

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