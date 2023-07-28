　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

多位外送員喊「不要再訂這家」妹子委屈：我第一次訂！同業曝原因

▲▼物流,外送,美食外送員,宅急便,送貨員,包裹,宅配,兼職,foodpanda,機車,宅經濟,戶外工作者,加收平台費天氣,雨衣,全罩式安全帽,雷雨,大雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風,西南氣流,鋒面,潮濕,濕度,熱對流。（圖／記者李毓康攝）

▲外送員提醒原PO不要點這間外送。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

現在外送服務十分方便，許多人不想出門時，都會透過外送平台點餐。一名女網友表示，最近比較頻繁叫外送，卻不只一次被外送員提醒「不要叫這家」，原因有店家很忙、容易被棄單。她理解外送員很辛苦，但她第一次點，根本不知道店家忙不忙碌，好奇有沒有人遇過類似的狀況。

原PO在Dcard上發文，「點外送被外送員抱怨」，最近比較頻繁叫外送，但遇過不只一次，被外送員提醒「這家很忙，不要訂這家」、「這家很多人棄單，不要再訂了」，她知道外送員很辛苦，所以都會笑笑道謝，說不好意思。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO委屈表示，「可是我是第一次訂，怎麼知道店家忙不忙碌，會不會被棄單？實際備餐速度快不快呢？」即使店家忙碌，但只要店家沒有關閉接單，就代表可以下訂，「而不是抱怨消費者訂這些店家吧，我也有付訂閱費阿，有人也遇到被提醒的嗎？」

貼文一出，網友認為外送員只是想提醒，「其實如果外送員會提醒，代表這間店很雷」、「會不會是怕被別人棄一輪，等輪到他送到妳那邊時已經冷掉變難吃，所以打預防針一下？怕妳給他負評」、「就單純提醒你，外送員才懶得管你點哪家，某些店家出餐慢態度又差，外送也有群組，常常被集體棄單」。

也有網友指出，如果原PO覺得困擾，可以選擇無接觸取餐，「不想被提醒或對話就刷卡放指定位置，省掉很多見面機會」、「管他們講什麼，反正我該付的錢都有付」、「我覺得聽聽就好吧，我爽訂哪家就訂」、「選無接觸取餐，請他把餐點放指定位置就好」。

ET快訊
「我兒很乖」　卻醉駕夜飆撞死單親爸
快訊／立委參選人同框郭台銘　黨紀處分出爐
快訊／首件國民法官參審　酒駕撞死單親爸判7年2月
傳承90年　旅遊必吃「戴記扁食」宣布歇業
勞保繳24年「死後1毛錢拿不到」　魔鬼細節曝光！1關鍵多領1
張忠謀重返台積電　全樓爆掌聲高喊「爺爺我愛您」
「旺盛颱風尾」對流爆發！　劇烈降雨熱區出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

ATM按鍵沒有「9」！詭異機台曝光　全場一看發抖：根本不敢用

勞保繳24年「死後1毛錢拿不到」　魔鬼細節曝光！1關鍵多領150萬

杜蘇芮降豪雨續發酵！花東「土石流紅色警戒」再擴大至148條

OL「戴眼鏡+夾鯊魚夾」主管搖頭！兩派戰翻：像大嬸，不像上班

多位外送員喊「不要再訂這家」妹子委屈：我第一次訂！同業曝原因

西南海域「旺盛颱風尾」！對流爆發　劇烈降雨熱區出爐

杜蘇芮襲台！雲林12鄉鎮出現零星停電　3萬7071戶受影響

市佔率100%！抗癲癇藥「赦癲易膜衣錠」原料有雜質　147萬顆回收

柯文哲批前瞻變「錢沾」！交長：他任內很積極爭取　要求補助暴增

「台灣又臭又髒」日本人不想來玩！殘酷原因秒懂：無法反駁

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

鐵棍插爛千萬超跑玻璃　警調監視器：是邱彥翔

ATM按鍵沒有「9」！詭異機台曝光　全場一看發抖：根本不敢用

勞保繳24年「死後1毛錢拿不到」　魔鬼細節曝光！1關鍵多領150萬

杜蘇芮降豪雨續發酵！花東「土石流紅色警戒」再擴大至148條

OL「戴眼鏡+夾鯊魚夾」主管搖頭！兩派戰翻：像大嬸，不像上班

多位外送員喊「不要再訂這家」妹子委屈：我第一次訂！同業曝原因

西南海域「旺盛颱風尾」！對流爆發　劇烈降雨熱區出爐

杜蘇芮襲台！雲林12鄉鎮出現零星停電　3萬7071戶受影響

市佔率100%！抗癲癇藥「赦癲易膜衣錠」原料有雜質　147萬顆回收

柯文哲批前瞻變「錢沾」！交長：他任內很積極爭取　要求補助暴增

「台灣又臭又髒」日本人不想來玩！殘酷原因秒懂：無法反駁

天津社區下「貓咪雨」15隻接連墜樓！滿地屍體　警消回應讓網氣炸

自製18禁「H動漫」大賣700萬元！江西「技術哥」遭警方逮捕

俄直升機「勾到電線」失控瞬間曝！出團觀光卻墜毀　4人活活燒死

南投街頭警匪追逐　竊賊拒捕還酒駕撞車...被捕猛喊「歹勢」

ATM按鍵沒有「9」！詭異機台曝光　全場一看發抖：根本不敢用

陸網封他「待爆帝」路邊丟菸蒂狗仔全目擊！火速道歉…醜事登熱搜

陸名校蓋教學樓「缺近3億元」…要學生捐錢！曝光後緊急喊停

ㄚ頭掰了吳宗憲公司「自立門戶」！　謝老闆9年疼愛：把我當女兒

甄子丹不藏了！　19歲正妹女兒火辣出道...絕美正面照曝光　

呂美玲喊「請中共照顧基隆人」惹議　國民黨急切割：言行嚴重違反黨章

生活熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

高雄清晨緊急停班課！徹夜決策過程曝

杜蘇芮「瞎混一整天」？氣象粉專解答

杜蘇芮罕見放2天「最長颱風假是它」　網哭：台人的痛

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

快訊／卡努颱風今晨生成！　暴風圈不排除接觸台灣北部

颱風前「帝爺公蛇」現身　專家：這2個月要注意

杜蘇芮又開眼！最強右眼牆直衝1地區

他砸150萬開拾汣茶屋！7天獲利驚人

杜蘇芮路徑又變北　恐發國家警報

杜蘇芮「迷蹤步」北上！暴風圈變小

更多熱門

相關新聞

辦公室內「戴眼鏡+夾鯊魚夾」主管搖頭

辦公室內「戴眼鏡+夾鯊魚夾」主管搖頭

每家公司風氣不同，對同仁服裝、打扮可能也有不一樣的要求。近日有女網友發文表示，他們的女主管覺得戴眼鏡又夾鯊魚夾不太妥，讓她感到不解，使用韓式鯊魚夾錯了嗎？貼文曝光後，底下網友看法不一。

未婚妻「想美美拍婚紗」竟暈船健身教練！他噴10萬綠爆

未婚妻「想美美拍婚紗」竟暈船健身教練！他噴10萬綠爆

即／強風捲起住家鐵門　外送員路過被擊中受傷

即／強風捲起住家鐵門　外送員路過被擊中受傷

講好玩人體壽司！洗完澡「女友飽了」全笑噴

講好玩人體壽司！洗完澡「女友飽了」全笑噴

逛百貨遇「劉芒看板」認不出！網驚：修成Angelababy

逛百貨遇「劉芒看板」認不出！網驚：修成Angelababy

關鍵字：

外送員提醒棄單Dcard

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

楊紫瓊結婚了！結束19年愛情長跑

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

日氣象廳：新颱卡努「最靠近台灣時」轉強颱

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

福原愛律師驚訝江開記者會　原因曝光

高雄清晨緊急停班課！徹夜決策過程曝

杜蘇芮「瞎混一整天」？氣象粉專解答

杜蘇芮罕見放2天「最長颱風假是它」　網哭：台人的痛

更多

最夯影音

更多
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度
江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面