多位外送員喊「不要再訂這家」妹子委屈：我第一次訂！同業曝原因

▲外送員提醒原PO不要點這間外送。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

現在外送服務十分方便，許多人不想出門時，都會透過外送平台點餐。一名女網友表示，最近比較頻繁叫外送，卻不只一次被外送員提醒「不要叫這家」，原因有店家很忙、容易被棄單。她理解外送員很辛苦，但她第一次點，根本不知道店家忙不忙碌，好奇有沒有人遇過類似的狀況。

原PO在Dcard上發文，「點外送被外送員抱怨」，最近比較頻繁叫外送，但遇過不只一次，被外送員提醒「這家很忙，不要訂這家」、「這家很多人棄單，不要再訂了」，她知道外送員很辛苦，所以都會笑笑道謝，說不好意思。

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原PO委屈表示，「可是我是第一次訂，怎麼知道店家忙不忙碌，會不會被棄單？實際備餐速度快不快呢？」即使店家忙碌，但只要店家沒有關閉接單，就代表可以下訂，「而不是抱怨消費者訂這些店家吧，我也有付訂閱費阿，有人也遇到被提醒的嗎？」

貼文一出，網友認為外送員只是想提醒，「其實如果外送員會提醒，代表這間店很雷」、「會不會是怕被別人棄一輪，等輪到他送到妳那邊時已經冷掉變難吃，所以打預防針一下？怕妳給他負評」、「就單純提醒你，外送員才懶得管你點哪家，某些店家出餐慢態度又差，外送也有群組，常常被集體棄單」。

也有網友指出，如果原PO覺得困擾，可以選擇無接觸取餐，「不想被提醒或對話就刷卡放指定位置，省掉很多見面機會」、「管他們講什麼，反正我該付的錢都有付」、「我覺得聽聽就好吧，我爽訂哪家就訂」、「選無接觸取餐，請他把餐點放指定位置就好」。