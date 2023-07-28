未婚妻「想美美拍婚紗」去健身！竟暈船教練　他噴10萬綠爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名準新郎預計明年結婚，而未婚妻為了美美的穿上婚紗，前後跟他拿了10萬元，買健身教練課與器材；怎料，教練竟勾引女方，他發現後氣得直接攤牌，大票網友看完對話也傻眼，直呼「不用結了！放手讓她自由吧」、「10萬看清一個人，還救了你下半輩子，值得啦」。

網友在Dcard氣憤發文，「我跟女友準備明年要結婚，女友為了拍婚紗好看，跟我要了6萬說要請健身教練，剛聽到覺得真的蠻貴的，但為了有個美好的婚禮，我還是大方地付錢，後來她每周真的不偷懶，飲食也很節制，才兩個多月身材真的變得很好看。」

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然而，女友過沒多久又開口要4萬塊錢，說是要買健身用品；儘管他覺得不太對勁，仍乖乖轉帳，「直到有天晚上我不舒服提早回家，她剛好在洗澡，而手機對話欄是打開的，我就看到下面的畫面。」

▲看完未婚妻和健身教練的對話，他心寒了。（圖／翻攝自Dcard）

只見教練曖昧地說，「妳胸罩好大件喔！妳這麼早就要嫁好可惜，如果我早點認識妳就好了，女神就是我的了」、「妳男朋友性能力OK嗎」、「妳胸罩不便宜吧？不說不還妳喔」，最後還不忘提醒她，「妳記得今天要匯錢給我，我業績要結算了」。

至於女友雖然不斷回，「不要亂說啦」、「不要鬧」、「不要聊這種話題好嗎」，但還是鬆口道「以前還不錯（性能力），但後來工作太忙變很快草草了事，我覺得掃興就不太愛做」。

原PO坦言，看完一整個心寒，當下直接跟她攤牌說，「我這麼愛妳信任妳，妳卻跟健身教練亂搞，還拿我的錢給他衝業績？把我當智障嗎？」接著就回自己老家了。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

事後，女友澄清，沒跟健身教練亂搞，對方也只是愛亂開玩笑，至於那筆錢只是先幫教練買課程，之後會退還回來，胸罩則是換完衣服掉了找不到，才被撿起來的。

不過，他全然無法接受，崩潰直呼「我真的沒辦法說服自己他們沒發生關係，不然為什麼之前的對話要刪紀錄？健身教練可以這樣開玩笑？為什麼騙我的錢給人家做業績？」

而網友們也紛紛替他抱不平，「這健身教練根本垃圾，明知道人家有婚約還這樣做，再幽默也不能拿人家私生活的事開玩笑，沒職業道德，建議公開他吧，不然是要害多少情侶」、「我前女友也是因為上了教練課跟我分手，我完全能懂你心情」、「這就是砲友才會聊的話題吧，總之我是不相信清白啦，還好還沒結婚，趕快停損囉」、「夭壽哪間健身房，我女友最近也是都在健身，聽完都冒冷汗了」、「心裡有鬼起手式：你怎麼偷看我手機」。