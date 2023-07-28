林智堅論文官司落幕　控調查官「抄襲」挨告誹謗獲撤回不起訴

▲林智堅因論文抄襲風波挨告案件因調解成功，全數落幕。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

新竹市前市長林智堅2022年間涉碩士論文抄襲案，林智堅2度開記者會反指是他的論文資料被教授陳明通拿給調查官余正煌去抄，余正煌為此對林智堅提出刑事告訴，其中有關違反《著作權法》部分，經法院調解成立，林智堅捐公益30萬元換取余正煌撤告，余另外遞狀向台北地檢署撤回加重誹謗告訴，台北地檢署28日處分不起訴。

林智堅2022年參選桃園市長時，被爆台大碩士論文疑涉抄襲，林智堅因此分別在同年7月24日、8月9日舉行記者會，說明當時是擔任調查局調查官的學長余正煌要趕畢業年限，所以透過教授陳明通取得林智堅在新竹市長任內的民調數據等資料，用來完成論初稿，等於是反咬余正煌抄襲。

雖然2人的指導教授陳明通也多次出面相挺林智堅，但最後台大宣告撤銷林智堅的學位，余正煌則是不滿被反指抄襲，因此委託律師，向林智堅提出犯《著作權法》、加重誹謗等告訴，其中余正煌在法院提起自訴部分，經法官開庭調解，雙方達成和解，林智堅捐款30萬元做公益，換取余正煌全面撤告。

至於刑事的加重誹謗部分，因余正煌在6月底才將法院調解筆錄以及撤告書陳報給台北地檢署，檢察官收到後，將原本的他字案改簽為偵案，最後以妨害名譽屬告訴乃論之罪，經確認原告不再追究後，處分不起訴林智堅。