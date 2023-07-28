　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林智堅論文官司落幕　控調查官「抄襲」挨告誹謗獲撤回不起訴

▲▼余正煌論文抄襲案開庭，林智堅離開北院。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林智堅因論文抄襲風波挨告案件因調解成功，全數落幕。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

新竹市前市長林智堅2022年間涉碩士論文抄襲案，林智堅2度開記者會反指是他的論文資料被教授陳明通拿給調查官余正煌去抄，余正煌為此對林智堅提出刑事告訴，其中有關違反《著作權法》部分，經法院調解成立，林智堅捐公益30萬元換取余正煌撤告，余另外遞狀向台北地檢署撤回加重誹謗告訴，台北地檢署28日處分不起訴。

林智堅2022年參選桃園市長時，被爆台大碩士論文疑涉抄襲，林智堅因此分別在同年7月24日、8月9日舉行記者會，說明當時是擔任調查局調查官的學長余正煌要趕畢業年限，所以透過教授陳明通取得林智堅在新竹市長任內的民調數據等資料，用來完成論初稿，等於是反咬余正煌抄襲。

雖然2人的指導教授陳明通也多次出面相挺林智堅，但最後台大宣告撤銷林智堅的學位，余正煌則是不滿被反指抄襲，因此委託律師，向林智堅提出犯《著作權法》、加重誹謗等告訴，其中余正煌在法院提起自訴部分，經法官開庭調解，雙方達成和解，林智堅捐款30萬元做公益，換取余正煌全面撤告。

至於刑事的加重誹謗部分，因余正煌在6月底才將法院調解筆錄以及撤告書陳報給台北地檢署，檢察官收到後，將原本的他字案改簽為偵案，最後以妨害名譽屬告訴乃論之罪，經確認原告不再追究後，處分不起訴林智堅。

ET快訊
快訊／台中轎車詭異自撞！　26歲男死亡
台南多處「路樹倒塌+招牌飛脫」！　驚險畫面曝
快訊／高雄38291戶大停電！　多處電桿被吹倒
快訊／李玟老公發最新聲明！
29歲正妹YouTuber輕生亡　前男友道歉！流產手術沒陪同
快訊／高雄緊急停班課！決策過程曝　陳其邁：盼市民諒解
快訊／「卡努」最新路徑！　氣象局：下週二後最靠台灣
快訊／淡水36歲男陳屍路邊！　脖子有刀傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門7478戶大停電！大樹連根拔起　巨型看板、招牌全遭強風吹倒

快訊／台中轎車詭偏自撞！路口監視器被撞到狂晃　駕駛送醫不治

酒駕競速撞死單親爸　可憐孤女獲補助73萬...北檢將向肇事者求償

林智堅論文官司落幕　控調查官「抄襲」挨告誹謗獲撤回不起訴

「好好證券」詐團監控手辯只是路過　運將秒打臉：從高鐵載他過來

杜蘇芮強襲台南！多處路樹倒塌+招牌飛脫　現場驚險畫面曝

杜蘇芮10級強風恐怖橫掃！高雄38291戶大停電　多處電桿被吹倒

颱風天岸邊釣魚…他被大浪捲走「頭猛撞礁石」！血狂流一度命危

快訊／清水部落聯外道路中斷　花蓮緊急宣布卓清村今停止上班課

球棒隊颱風夜還鬧事！兩派人馬談判翻臉砸車　台南警逮16人

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

鐵棍插爛千萬超跑玻璃　警調監視器：是邱彥翔

砂石車倒退翻覆土石狂洩　後方駕駛警覺超高逃一劫

金門7478戶大停電！大樹連根拔起　巨型看板、招牌全遭強風吹倒

快訊／台中轎車詭偏自撞！路口監視器被撞到狂晃　駕駛送醫不治

酒駕競速撞死單親爸　可憐孤女獲補助73萬...北檢將向肇事者求償

林智堅論文官司落幕　控調查官「抄襲」挨告誹謗獲撤回不起訴

「好好證券」詐團監控手辯只是路過　運將秒打臉：從高鐵載他過來

杜蘇芮強襲台南！多處路樹倒塌+招牌飛脫　現場驚險畫面曝

杜蘇芮10級強風恐怖橫掃！高雄38291戶大停電　多處電桿被吹倒

颱風天岸邊釣魚…他被大浪捲走「頭猛撞礁石」！血狂流一度命危

快訊／清水部落聯外道路中斷　花蓮緊急宣布卓清村今停止上班課

球棒隊颱風夜還鬧事！兩派人馬談判翻臉砸車　台南警逮16人

金門7478戶大停電！大樹連根拔起　巨型看板、招牌全遭強風吹倒

杜蘇芮閃過金門東側！差20公里險破4年魔咒　高屏脫離暴風圈　

女神巫苡萱「米漿創意吃法」大推坑！光喝不夠還要「米米配」清爽飽足最佳CP

山線海線吃透透！2023台東美食攻略　從觀光店到在地隱藏料理都有

快訊／台中轎車詭偏自撞！路口監視器被撞到狂晃　駕駛送醫不治

信義區吃飯突騷動！轉頭見「啦啦隊女神」0偽裝現身　細腰被讚爆

杜蘇芮10點左右登陸福建！　當地人嚇瘋「門窗打木封條」

酒駕競速撞死單親爸　可憐孤女獲補助73萬...北檢將向肇事者求償

MONSTA X隊長「比YA握電子菸」惹議！舊照被翻出　韓網正反論戰

大谷翔平7項驚奇紀錄一次看　雙重賽「完封勝+雙響」史上第一　

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

社會熱門新聞

強風掃高雄！吹落屋頂　路樹險砸輕軌

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

即／高雄路樹倒塌　男騎士撞上慘摔

風雨夜炸！梓官3526戶停電　民困電梯

女大生醉到斷片！醒來驚見「空保險套包裝」崩潰

鳳梨道歉文被洗版！上千人怒喊「當面道歉」

快訊／1歲8月大男嬰離奇亡　母：溢奶

大地主留170筆房地產　遺產稅高達1.4億

快訊／彫博刪文！　再發新聲明

鐵棍插千萬超跑玻璃　警：是邱彥翔

杜蘇芮強襲金門　料羅港驚見恐怖巨浪

即／淡水街頭命案！男子「脖子有刀傷」陳屍路邊

即／高雄男連人帶車受困高屏溪　爬上車頂待援

杜蘇芮強風鐵柵欄被吹飛　路樹倒塌

更多熱門

相關新聞

46年來首次！台大舉辦國際資訊檢索頂尖會議

46年來首次！台大舉辦國際資訊檢索頂尖會議

ACM SIGIR是國際公認在資訊科學領域頂尖的國際學術會議，台大在取得前科技部長陳良基、前北市長柯文哲支持信件，終於取得主辦權，也是該國際會議首次在台舉辦。台大今（25日）表示，國內師生與研究員可在會議上與國際學者切磋討論、學習新知與擴展國際人脈，奠定國際合作基礎，對培養人才、提升國家研究能量有非常大的幫助。

台大等11校獲得玉山學者補助　一人獨拿最高外加500萬年薪

台大等11校獲得玉山學者補助　一人獨拿最高外加500萬年薪

台大生必吃咖哩名店停業　「美食一條街」將都更

台大生必吃咖哩名店停業　「美食一條街」將都更

台大開搶好學生　29日網路直播招生座談

台大開搶好學生　29日網路直播招生座談

台大生喊「好想吃漢堡王」　執行長要請客了

台大生喊「好想吃漢堡王」　執行長要請客了

關鍵字：

林智堅余正煌論文著作權加重誹謗抄襲台大碩士

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

杜蘇芮「瞎混一整天」？氣象粉專解答

強風掃高雄！吹落屋頂　路樹險砸輕軌

杜蘇芮又開眼！最強右眼牆直衝1地區

杜蘇芮路徑又變北　恐發國家警報

離譜婚鬧！伴娘被壓床強掀裙露底褲

福原愛律師驚訝江開記者會　原因曝光

杜蘇芮「迷蹤步」北上！暴風圈變小

更多

最夯影音

更多
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度
江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面