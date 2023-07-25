台大等11校獲得玉山學者補助　一人獨拿最高外加500萬年薪

▲教育部審核通過112年玉山學者計畫，共有台大等11校獲得補助。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部日前審核通過112年玉山學者計畫，今年共有14校提出87件申請案，最後通過42件，通過學校包括台大等11校，而技職體系僅有虎尾科大，私校則僅有北醫大。教育部今（25日）表示，今年玉山學者（專任教師）外加薪資獲得500萬元為1人，玉山青年學者外加薪資獲150萬元則有6人。

為協助各大專校院延攬國際頂尖人才，教育部從民國107年推動玉山學者計畫，其中玉山學者可獲外加年薪300萬元至500萬元，玉山青年學者可獲外加年薪50萬元至150萬元。

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教育部表示，112年度玉山學者計畫共14校提出87件申請計畫，審查後通過42案，其中11案為玉山學者、31案為玉山青年學者，另外核定10件國際優秀人才，總計補助52件。其中玉山學者通過學校，包括台大、清大、成大、陽明交大、台師大、中興大學、中央大學、中山大學、中正大學、國立虎尾科技大學、台北醫學大學等11校，虎科大為唯一技職學校，北醫大則是唯一私校。

至於過去3年的玉山學者計畫申請、通過與實際聘任數，教育部表示，109年度98件申請、通過43件、實際聘任35件，110年度則是94件申請、通過36件、實際聘任35件，111年度118件申請、通過45件、實際聘任40件。

至於通過件數與實際聘任人數有落差原因，教育部指出，原因很多，包括外國其他大學同時延攬，學者選擇至他國就職、家庭因素、個人行程無法配合等，另有少數個案是兩校/以上同時申請同一位學者，學者選擇至其中1校就任等，故今年起，玉山學者計畫已限制學者申請以1校為限。