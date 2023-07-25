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46年來首次！台大舉辦國際資訊檢索頂尖會議

▲▼46年來首次ACM SIGIR在台舉行，並由台大舉辦國際資訊檢索頂尖會議。（圖／台大提供）

▲台大舉辦的國際資訊檢索頂尖會議ACM SIGIR，是46年來首次在台舉行。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

ACM SIGIR是國際公認在資訊科學領域頂尖的國際學術會議，台大在取得前科技部長陳良基、前北市長柯文哲支持信件，終於取得主辦權，也是該國際會議首次在台舉辦。台大今（25日）表示，國內師生與研究員可在會議上與國際學者切磋討論、學習新知與擴展國際人脈，奠定國際合作基礎，對培養人才、提升國家研究能量有非常大的幫助。

ACM SIGIR 所涵蓋的主題包括各種資料的資訊檢索、自然語言處理、搜尋、推薦系統、排序等，會議每年輪流在美洲、歐洲/中東/非洲、及亞洲/太平洋三個地區舉行。今年由台大人工智慧研究中心與中華民國計算語言學學會取得主辦權，並從23日起，在台北國際會議中心進行為期5天會議，也是該國際會議46年來首次在台舉行。

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台大表示，ACM SIGIR是國際公認在資訊科學領域頂尖的國際學術會議，台大人工智慧研究中心主任陳信希在2019年7月向SIGIR 執行委員會提出申請，並取得當時科技部長陳良基、台北市長柯文哲、經濟部國貿局長楊珍妮的支持信件，與其他3個國家競爭主辦權，經過半年多評選，隔年正式獲得2023年主辦權。

ACM SIGIR會議為向世界各國學者公開徵求論文，以雙盲匿名外審進行評審，台大指出，全文論文錄取率僅約20%，平均每年有上千位的學者參加及發表論文，藉此交流最新的技術成果以及討論未來趨勢。根據主辦單位統計，今年論文投稿總件數逾1700多篇，收錄465篇，初估與會人數約900人。

台大分析，ACM SIGIR會議提供各項新的技術領域的由淺入深的引導，還有重量級專題講者進行現場演講，國內的教授、學生、研究員可在會議中與國際頂尖學者及學生切磋討論、學習新知、擴展國際人脈，奠定國際合作基礎，對培養人才、提升國家研究能量有非常大的幫助。

▲▼46年來首次ACM SIGIR在台舉行，並由台大舉辦國際資訊檢索頂尖會議。（圖／台大提供）

▲ACM SIGIR會議，46年來首次在台舉行。（圖／台大提供）

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