批審計部成政治打手　黃珊珊談北流爭議：接手政府必須概括承受

▲柯文哲、黃珊珊。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）



記者詹宜庭／台北報導

北流1.9億欠款爭議持續延燒，前台北市副市長黃珊珊28日透過臉書發指出，政府是一體的，前朝所有的案件，接手的政府都必須概括承受，不能推給前朝，而是就事論事面對問題解決問題，公務員依法行政，政務官扛起決策責任。疫情這四年，北市府能夠做到零舉債，就是治理能力，政治立場可以不同，但是行政機關沒必要攪和進來，更不可以以偏概全，痛批「應該是獨立機關的監察院審計部竟然變成政治打手，真的很可笑。」

黃珊珊表示，選舉到了什麼怪事都有，北流是台北市的重要文化建設，從中央到地方，歷經十數年，大家一起奮力完成，完工開幕都是大喜事一件，成立行政法人獨立運作，流行音樂成為台北的驕傲，比甚麼都重要。她說，她在台北市政府擔任關懷小組召集人，協助各局處公務員面對難題，其中一項很重要的工作就是減止訟，處理陳年舊案，幫政府節省公帑，不要因為爭訟而造成龐大利息損失。

黃珊珊舉例，就像陳水扁政府時代的基隆路車行地下道訴訟20多年後，柯市府仍然以第二預備金支付3億多賠償款；郝龍斌政府時代的兆亨加油站撤照賠償案和解、小巨蛋訴訟案和解、北投纜車交付仲裁等。她透露，因為政府是一體的，前朝所有的案件，接手的政府都必須概括承受，不曾推給前朝，而是就事論事面對問題解決問題，公開透明，公務員依法行政，政務官扛起決策責任。

「然而，最近審計部有消息指，柯文哲前四年還債570億，後面四年都沒還債。」黃珊珊痛批，應該是獨立機關的監察院審計部竟然變成政治打手，真的很可笑。柯文哲執政八年未舉債，前四年還了570億，北市債務從1400多億降為不到900億。

黃珊珊指出，第二任期則完全是因為疫情，後面四年做到零舉債已經非常不容易，因為歲入減少，所以市產減租；歲出增加，所以各項補貼、防疫物資與人事支出增加，災害準備金不足因應也請議會追加預算，但是每年還是做到零舉債。疫情這四年，北市府能夠做到零舉債，就是治理能力。政治立場可以不同，但是行政機關沒必要攪和進來，更不可以以偏概全。