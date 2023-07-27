總統大選一面倒押賴清德　賭頭嚇得提早封盤！台中檢警緊盯

▲台中地檢署到霧峰分局舉辦查賄座談會，主任檢察官黃嘉生（左起），檢察長張介欽、警察局主秘郭順德，霧峰分局長陳祥麟、刑大大隊長林明佐。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

距離明年總統大選還有5個多月，選舉賭盤早在今年4、5月就開始兩兩對注，但不論是賴清德對侯友宜，賴清德對柯文哲，賭客都是一面倒的押賴清德，組頭嚇得提早在6月下旬就封盤不收了；台中地檢署巡迴各警分局舉辦查賄座談會，除呼籲民眾勇於檢舉之外，更將全力查緝選舉賭盤、黑道及假訊息介入選舉，維護選舉公正性。

台中一名組頭表示，4、5月間就開放押注，原本賴清德是讓侯友宜70萬票，後來讓票數愈來愈多，80萬票、100萬票、120萬票，顯見賴選情一路看漲，而侯一直下跌；換成賴清德對上柯文哲，讓票數也都在兩位數以上，且一直增加，賭客一路看好賴清德，讓組頭提前在6月25日提早封盤，不收了，除非選情有所變化，否則組頭不再重啟賭盤。

台中地檢署為了防制選舉治安，巡迴各警分局舉辦「查察賄選及防制暴力座談會」，檢察長張介欽、主任檢察官黃嘉生昨天前往霧峰分局座談，台中市警察局主任秘書郭順德、霧峰分局長陳祥麟、刑大大隊長林明佐等人陪同，希望藉由座談會，對於查賄制暴案件交換意見，指導偵查方法，提供法律釋疑。

霧峰分局長陳祥麟表示，分局已成立選前淨化治安專責小組，加強布雷情蒐，同時要求所屬同仁執行選舉查察工作時，應密切保持橫向聯繫、情資交流共享，擴大布雷層面。

所謂讓票，若是賴清德讓票侯友宜70萬票，某人投注1萬元，押賴清德，如果賴贏侯超過70萬票，這人可贏得9500元，組頭收500元手續費，如果賴贏侯友宜69萬票，這人就賠1萬元，賭客們為了讓自己所押的候選人勝選，當然會鼓動親友甚至利用暴力拉票，因而影響選舉公平性，這也就是檢警要全力預防的重點。