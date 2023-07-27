柯文哲批前瞻變「錢沾」　交部：地方自償可開發、增額稅收因應

▲民眾黨總統參選人柯文哲在臉書批評前瞻計畫變「錢沾」。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者李姿慧／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前批評前瞻計畫因通膨和缺工影響，新任縣市首長擔心壓垮財政，前瞻變「錢沾」、「錢坑」。交通部則表示，捷運建設地方政府自償性經費在綜合規畫都已有規劃，可透過車站和沿線土地開發、增額稅收和容積等方式因應。

柯文哲日前在臉書指出，前瞻計畫在各縣市的軌道建設進入興建高峰期，已經動工的六都、七縣市的自籌款，受到通膨與缺工等影響，從3909億暴增到5518億，新任的縣市首長直呼吃不消，擔心壓垮地方財政，「前瞻」變「錢沾」。國發會卻回應「是地方政府主動提出」，不是中央主導，只是補助經費協助。質疑是不負責任說法，中央等各部會對全台的軌道建設，沒有訂出優先順序，現在把責任撇得一乾二淨。

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柯文哲更表示，軌道建設雖然分布各縣市，最後是地方營運，國家整體人口、社會、經濟等層面都考慮清楚了，才動工興建。何況台灣嚴重少子化趨勢，會影響未來運輸需求及模式。放任各縣市興建軌道建設，現在負擔不起，更排擠長照、教育、食安等其它項目。中央政府不該一再推出這種大撒幣政策，不考慮後果，造成地方債台高築後遺症。他主張軌道建設要統籌規劃，要考慮成本效益，更要考量廠商承造能量。

對此，交通部今發出聲明表示，地方政府辦理個案捷運建設計畫可行性研究前，依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，應先完成都市發展規劃、綜合運輸規劃作業程序，並提出大眾捷運系統整體路網評估計畫報告書送交通部審議；交通部並要求地方政府完成大眾捷運系統整體路網評估計畫後，始得選擇其中最優先興建路線辦理個案計畫可行性研究。

交通部說明，前瞻基礎建設計畫中各項都會捷運建設，主要係地方政府在考量都市發展及財政狀況下，依照前述要點規定，就都市公共運輸發展情形、路廊規劃、捷運運量、沿線土地發展、財源籌措方式、經濟效益評估及後續營運模式等內容，研提可行性研究及綜合規劃。

交部強調，捷運建設中央與地方經費分攤方式，大部分係依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」、「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，依計畫自償率及地方政府財政級次給予非自償性經費補助。

至於計畫用地費及自償性經費，則由地方政府自籌。交通部表示，其中自償性經費，地方政府於可行性研究或綜合規劃報告都已有規劃自償性經費財源，並藉由成立基金方式，透過車站及沿線周邊土地開發、增額稅收、增額容積等方式因應。