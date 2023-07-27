　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

柯文哲批前瞻變「錢沾」　交部：地方自償可開發、增額稅收因應

▲▼民眾黨總統參選人柯文哲批評前瞻計畫變「錢沾」。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲民眾黨總統參選人柯文哲在臉書批評前瞻計畫變「錢沾」。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者李姿慧／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前批評前瞻計畫因通膨和缺工影響，新任縣市首長擔心壓垮財政，前瞻變「錢沾」、「錢坑」。交通部則表示，捷運建設地方政府自償性經費在綜合規畫都已有規劃，可透過車站和沿線土地開發、增額稅收和容積等方式因應。

柯文哲日前在臉書指出，前瞻計畫在各縣市的軌道建設進入興建高峰期，已經動工的六都、七縣市的自籌款，受到通膨與缺工等影響，從3909億暴增到5518億，新任的縣市首長直呼吃不消，擔心壓垮地方財政，「前瞻」變「錢沾」。國發會卻回應「是地方政府主動提出」，不是中央主導，只是補助經費協助。質疑是不負責任說法，中央等各部會對全台的軌道建設，沒有訂出優先順序，現在把責任撇得一乾二淨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯文哲更表示，軌道建設雖然分布各縣市，最後是地方營運，國家整體人口、社會、經濟等層面都考慮清楚了，才動工興建。何況台灣嚴重少子化趨勢，會影響未來運輸需求及模式。放任各縣市興建軌道建設，現在負擔不起，更排擠長照、教育、食安等其它項目。中央政府不該一再推出這種大撒幣政策，不考慮後果，造成地方債台高築後遺症。他主張軌道建設要統籌規劃，要考慮成本效益，更要考量廠商承造能量。

對此，交通部今發出聲明表示，地方政府辦理個案捷運建設計畫可行性研究前，依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，應先完成都市發展規劃、綜合運輸規劃作業程序，並提出大眾捷運系統整體路網評估計畫報告書送交通部審議；交通部並要求地方政府完成大眾捷運系統整體路網評估計畫後，始得選擇其中最優先興建路線辦理個案計畫可行性研究。

交通部說明，前瞻基礎建設計畫中各項都會捷運建設，主要係地方政府在考量都市發展及財政狀況下，依照前述要點規定，就都市公共運輸發展情形、路廊規劃、捷運運量、沿線土地發展、財源籌措方式、經濟效益評估及後續營運模式等內容，研提可行性研究及綜合規劃。

交部強調，捷運建設中央與地方經費分攤方式，大部分係依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」、「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，依計畫自償率及地方政府財政級次給予非自償性經費補助。

至於計畫用地費及自償性經費，則由地方政府自籌。交通部表示，其中自償性經費，地方政府於可行性研究或綜合規劃報告都已有規劃自償性經費財源，並藉由成立基金方式，透過車站及沿線周邊土地開發、增額稅收、增額容積等方式因應。

ET快訊
快訊／台中、台南等5縣市明正常上班課　最新停班課一次看
快訊／北北基桃宣布：明正常上班上課
男肚子「突像心臟亂跳」！慘叫一聲　醫驚：直接炸掉
她跨海力挺江宏傑！「親愛的弟弟」
快訊／10縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝
杜蘇芮來襲「交通異動懶人包」！
快訊／澎湖宣布明停班課！　最新停班課一次看
快訊／高雄「1區」明停班課
Netflix八月份最新片單公開

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

講好玩人體壽司！他真買1盒去開房　洗完澡「女友飽了」全笑噴

快訊／10縣市豪大雨特報！外圍環流持續影響炸雨彈　最新警戒區域曝

杜蘇芮前夕「帝爺公蛇」現身　民俗專家示警：這2個月要注意

杜蘇芮挾豪雨！3公路坍方明下午陸續搶通　8路段預警封閉

不斷更新／颱風假懶人包！中彰投苗台南「明正常上班上課」

柯文哲批前瞻變「錢沾」　交部：地方自償可開發、增額稅收因應

明道大學傳獲3億資金「爭取免退場」　教育部：法條無恢復辦學空間

杜蘇芮明下午解除海陸警報！高鐵周五全線正常行駛

杜蘇芮交通異動懶人包！明天國內線173航班停飛　交通船138航次取消

「兩岸密使」鄭淑敏逝世　文化部長哀悼：感謝她為台灣藝文的付出

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

高大成2年前斷言女嬰非虐死　曝恐長期吸毒煙霧：血管脆弱

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

講好玩人體壽司！他真買1盒去開房　洗完澡「女友飽了」全笑噴

快訊／10縣市豪大雨特報！外圍環流持續影響炸雨彈　最新警戒區域曝

杜蘇芮前夕「帝爺公蛇」現身　民俗專家示警：這2個月要注意

杜蘇芮挾豪雨！3公路坍方明下午陸續搶通　8路段預警封閉

不斷更新／颱風假懶人包！中彰投苗台南「明正常上班上課」

柯文哲批前瞻變「錢沾」　交部：地方自償可開發、增額稅收因應

明道大學傳獲3億資金「爭取免退場」　教育部：法條無恢復辦學空間

杜蘇芮明下午解除海陸警報！高鐵周五全線正常行駛

杜蘇芮交通異動懶人包！明天國內線173航班停飛　交通船138航次取消

「兩岸密使」鄭淑敏逝世　文化部長哀悼：感謝她為台灣藝文的付出

旅天下曝有現增計畫　董座王文傑鼓勵未來超越雄獅

微波食物怕致癌？「4大危機」才該小心　營養師警告：會中毒

全壘打大賽只有「累」　鞏冠設目標：自己是自己對手

快訊／認命早起吧！　基北北桃宣布：明天正常上班上課

台灣女孩飛千里赴波蘭一睹球后風采　自製「加油國旗」獲外媒關注

情色教主點名啦啦隊女神「一脫回不去」　揭現實面：榨乾就淘汰

參考美職限制投球秒數？　葉總點出更重要的事

江恆亘跨海力挺江宏傑！　赴美放長假仍聲援「親愛的弟弟」

「疑蔡」到「疑賴」！涉外人士揭國民黨3套路：老狗把戲走不到未來

講好玩人體壽司！他真買1盒去開房　洗完澡「女友飽了」全笑噴

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

颱風假「下午宣布」最傻眼！他憶北市曾16時放假

LINE「8款驚喜貼圖」快下載

糾結颱風假！專家曝明風險最高縣市

不是中彰、雙北！全台最難放颱風假「是這」

全台停班停課一覽！北北基桃宣布了

不斷更新／颱風假懶人包！澎湖宣布明停班停課

手搖飲去冰！店員糾正「1說法才對」　客人懵了

杜蘇芮10級風暴風圈「完美閃過台灣」」！網驚：神秘力量

今7縣市停班課！　杜蘇芮11縣市炸豪大雨

更多熱門

相關新聞

「藍白合」立院先行？　朱立倫：議題上與民眾黨多合作

「藍白合」立院先行？　朱立倫：議題上與民眾黨多合作

國民黨主席朱立倫7月23日在全代會拋出「執政大聯盟」，他今（27日）對此重申，非綠大聯盟或是在野團結是大家的共識，這半年已經跟侯友宜討論很多次，在全代會前一天預演時，相關的議題也都有談過。他透露，昨天還跟國民黨團總召曾銘宗提到此事，要跟民眾黨有共同的議題，共同代表民意來監督民進黨，未來才能夠一起來團結努力。

曝「藍白」選情最壞情況　黃暐瀚：沒人跌破18%或衝上30%

曝「藍白」選情最壞情況　黃暐瀚：沒人跌破18%或衝上30%

總統大選一面倒押賴清德　賭頭嚇得提早封盤

總統大選一面倒押賴清德　賭頭嚇得提早封盤

前瞻計畫壓垮地方財政？　鄭文燦釋疑

前瞻計畫壓垮地方財政？　鄭文燦釋疑

不只北流1.9億爛攤！　她揭柯文哲還留北藝2.3億未爆彈

不只北流1.9億爛攤！　她揭柯文哲還留北藝2.3億未爆彈

關鍵字：

前瞻計畫柯文哲民眾黨地方政府錢沾交通部

讀者迴響

熱門新聞

29歲正妹YouTuber家中輕生亡！死前PO千字文控訴

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

快訊／江宏傑宣布告贏福原愛！　日本法院「判決結果出爐」

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

杜蘇芮沒走颱風又+1？日氣象廳：恐直掃北台灣

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

江宏傑眼眶泛紅哭了！

即／江宏傑將開記者會　福原愛回應

快訊／江宏傑「一輩子見不到怎麼辦」台律師：好幾次看到他的眼淚

鳳梨被爆有女友還射後不理！

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

福原愛凌晨突發聲！　意外洩官司開打中

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面