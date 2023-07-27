曝「藍白」選情最壞情況　黃暐瀚：沒人跌破18%或衝上30%

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》日前公布2024大選7月民調，民進黨總統參選人賴清德支持度35.1%居冠、民眾黨總統參選人柯文哲24%居次、國民黨總統參選人侯友宜19.9%居末。對此，資深媒體人黃暐瀚27日表示，對藍白陣營而言，最壞的狀況，就是兩人都在25%上下，沒人跌破18%，也沒人衝上30%；而在柯文哲不退選，侯友宜不強的狀況下，侯友宜競辦執行長金溥聰的「續命」，反而是增加了賴清德勝選的機率。

黃暐瀚今日分析，金溥聰又猛又狠，度過723全代會後，穩住侯友宜，但侯的民調還在19.9%，離勝選有一段遙遠的距離。柯文哲則下滑至24%，離30％更遠，若侯往上爬，兩個25％的參選人，更難被棄保。賴清德雖然只有35%，但他卻是目前唯一超過30%的參選人。

黃暐瀚透露，很多人期待「侯柯配」或是「郭柯配」，但柯文哲的戰略目標，到底是選贏？還是壯大民眾黨？如果是選贏，就要先有民調30%當基礎，可目前沒有這個條件；如果是壯大民眾黨，那就得堅持參選總統，母雞壯烈犧牲，但小雞成功達陣，立院8席以上的目標才能成真。

黃暐瀚指出，在柯文哲不退選，侯友宜不強的狀況下，金溥聰的「續命」，反而是增加了賴清德勝選的機率。不過，如果金溥聰有辦法讓侯友宜衝上30%，柯文哲跌回18％，那侯友宜自然就站上了有機會勝過賴清德的位子；反之，若柯文哲支持度有30%，國民黨也可能被放棄。

黃暐瀚強調，對藍白陣營而言，最壞的狀況，就是兩人都在25%上下，沒人跌破18%，也沒人衝上30%，選舉其實只剩五個多月，如果情況一直都是這樣，那當然就是賴清德贏。