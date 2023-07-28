柯文哲嗆前瞻錢不知道花去哪　他勸：動土剪綵的照片記得刪掉

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前批評前瞻計畫變「錢沾」，更質疑錢不知道花去哪。民進黨立委林俊憲27日表示，擔任市長多年的人問出這種話，代表從來沒關注過地方的建設，參加動土剪綵時都沒想過錢花去哪嗎？勸這些政治人物回頭檢查參加過的典禮，有發照片記得刪掉，「連自己在收割什麼都不清楚，被挖出來打臉就不太好看了！」

林俊憲表示，近來有某些在野黨人士大喊「前瞻不知花去哪」，甚至還抹黑什麼「錢沾」、「錢坑」，自己就不特別指名道姓是誰。如果一般民眾有這個疑問完全合理，「也代表我們該加強說明，可是曾擔任市長多年的人還問出這種話，那只代表一件事，你根本從來沒關注過地方的建設需要，滿意度長年墊底也不奇怪了。」

林俊憲指出，如果問台南前瞻項目到底都做了什麼？自己可以給幾個很精準的數字，2711個汽車停車位、1530個機車停車位、9座新建立體停車場，來自前瞻計畫15億元的補助。鯤鯓清水路翻修1280萬、台南刑務所修復7800萬、竹溪整治1億9234萬，經費都來自前瞻。

林俊憲表示，以上是他推動因此馬上能想到的細項，平時也有紀錄經費來源，隨手找出並不難。事實上，整個台南獲得前瞻高達700億元的挹注，有三分之一花在平日較難直接看到成果的治水建設，鐵路地下化的經費也有188億是由前瞻支應。少了前瞻挹注，這些建設不知還要多久才有機會動工，經費更可能隨之暴漲，早做永遠比晚做好。

林俊憲直言，自己很好奇，那些說不知前瞻花去哪的政治人物，「你們高高興興參加動土剪綵典禮，手上拿著金鏟子金剪刀，開心合照宣傳政績時，有沒有想過經費從哪裡來？難道天上掉下來的嗎？」

林俊憲指出，也勸這些政治人物回頭檢查自己參加過的典禮，有發照片記得趕快刪掉，「連自己在收割什麼都不清楚，被挖出來打臉就不太好看了！」