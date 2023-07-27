「藍白合」終於有進展？　朱立倫：立院議題將與民眾黨多合作

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫7月23日在全代會拋出「執政大聯盟」，他今（27日）對此重申，非綠大聯盟或是在野團結是大家的共識，這半年已經跟侯友宜討論很多次，在全代會前一天預演時，相關的議題也都有談過。他透露，昨天還跟國民黨團總召曾銘宗提到此事，要跟民眾黨有共同的議題，共同代表民意來監督民進黨，未來才能夠一起來團結努力。

朱立倫今天針對金溥聰質疑「執政大聯盟」做出說明，表示有關非綠大聯盟、在野大聯盟，這半年已經講過非常多次，也跟侯友宜討論很多次，現在更重要的是，要結合所有在野、非綠力量，大家共同來努力；過程中是很辛苦的，但大家一定要全力以赴。

朱立倫也說，非綠大聯盟或是在野團結這個議題是大家的共識，在過程中不斷堆疊，包括立法院黨團常常在很多的議題必須要跟在野黨一起來合作。

朱立倫透露，昨天他還跟國民黨團總召曾銘宗提到此事，「要跟民眾黨有共同的議題」，共同代表民意來監督民進黨，未來才能夠一起來團結努力。

朱立倫進一步表示，幕僚之間的溝通，或者是各地區立委之間，大家不要親痛仇快，也不要造成讓民進黨開心的情況，大家一起來堆疊善意，最後就會水到渠成。

朱立倫強調，所以藍白之間或者是在野之間，本來就是應該這樣不斷努力，最後達到共同的目標。