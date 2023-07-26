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確診不能投票違比例原則！疾管署解釋：一切努力只求讓台灣度過疫情

▲▼2022九合一選舉,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治,投票率,選情。（圖／記者李毓康攝）

▲去年九合一大選不開放確診民眾到場投票，監察院認為違反比例原則，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

因為新冠疫情防疫規範，去年九合一大選不開放確診民眾到場投票，監察院今（26）日公布調查報告，認為指揮中心及中選會相關決策未能完全符合最小侵害手段及比例原則，促請中選會及衛福部檢討改進。衛福部疾病管制署今晚提出三點說明，表達尊重並感謝監察院的建議，也將與中選會進一步研討相關政策。聲明中也強調「一切努力只求能夠讓台灣相比世界各國經濟影響更小、傷害程度更低的情況下度過這次疫情」。

監院報告指出，中選會及衛福部相關決策及操作方式未能完全符合最小侵害手段及比例原則，依法裁罰之說明有誤且溝通不足，導致剝奪人民投票權的爭議；另根據監察院統計，影響人數約有60508人。

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疾病管制署發言人曾淑慧今晚受訪表示，針對監察院提出之調查建議，疾管署署表達尊重並感謝，後續相關投票規定將會和中選會繼續研討，她也強調，防疫政策需參考世界衛生組織指引以及美國CDC與各國防疫政策、國內專家意見，用科學數據分析滾定式調整，若有必要也會進行修法，以對民眾傷害最小方向進行。

▲▼疾病管制署發言人曾淑慧回應監察院關於疫情期間確診者投票權意見。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾病管制署發言人曾淑慧回應監察院關於疫情期間確診者投票權意見。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署對此提出三點說明：第一、新冠肺炎為極其罕見的全球流行性百年大疫，相關防治工作幾無前例可循，我國防疫指揮中心自2020年初成立以來，迅速邀集相關領域頂尖專家學者，參酌世界衛生組織(WHO)、美國疾病管制中心(US CDC)等國際指引，以嚴謹的科學與數據研究分析，滾動調整防疫政策，並持續改良防疫指引，提供各界參考。一切努力只求能夠讓台灣相比世界各國經濟影響更小、傷害程度更低的情況下度過這次疫情。

第二、依去(111)年九合一選舉時之防疫規定，為防治COVID-19疫情擴散，COVID-19自行快篩陽性無須住院隔離個案，應在家隔離不可外出，經視訊診療由醫師通報確診後應在家進行居照護隔離，但並無進行電子圍籬管制。

第三、上述照護隔離政策係依照傳染病防治法第44 條第1 項規定進行隔離，該通知書載明確診者隔離期間應遵守及注意事項，包含留在指定處所禁止外出，違反者於嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行期間，依該條例第13 條規定，罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處2 年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20 萬元以上200 萬元以下罰金。

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