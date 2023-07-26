藍營喊新冠抗病毒藥給藥嚴苛！王必勝強調「要考量效用」不反對再討論

▲衛福部次長王必勝，資料照。（圖／記者嚴云岑攝）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨防疫應變小組今（26）日指出，衛福部公布「111年國人死因統計」，新冠肺炎從110年的第19名升至第3名，但現行公費新冠抗病毒藥物給藥條件嚴苛，呼籲政府應比照其他先進國家放寬標準。衛福部次長王必勝特別拿出數據回應，比較晚與病毒共存的國家，2022年新冠在十大死因的排名都大幅上升；至於用藥標準，台灣在國際間並沒有特別嚴苛，現行規範也是經專家討論，考量效用做出的建議，但也可請疾管署以現在資料再行檢討。

國民黨防疫應變小組指出，抗病毒藥物是治療新冠肺炎的重要武器之一，各國給藥條件就有不少差異，美國的適用對象為50歲以上，而南韓、馬來西亞及新加坡則為60歲，反觀台灣是65歲以上，或者患有癌症、免疫不全、心血管慢性病等條件，才予以給藥。中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，公費用藥標準訂得太死，「尤其年齡限得很死，少一歲就用不了。」規定過於僵硬，應該讓醫師有更多臨床裁量權。

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王必勝今日受訪表示，國內抗病毒藥物給藥條件雖然不是最寬鬆，但也並非嚴苛，重點是考量效用，再往更年輕族群使用有無益處。監測新冠肺炎對於中重症、死亡影響，隨年齡越大影響越大，尤其70歲以上最顯著；至於65歲再往下，是否用藥的影響就小很多，這些在當初專家小組召集人張上淳召開的專家會議都有討論，且專家意見相當一致，認為65歲就夠。

王必勝也提到，他不反對再討論給藥條件，確實該條件至今也有一段時間，可以請疾管署再根據以現在蒐集資料進行檢討，這是專業問題，會和疾管署再商量。

▲衛福部分析各國新冠死因排名。（圖／翻攝自王必勝臉書）

至於新冠肺炎排名十大死因第三位，王必勝今日特別在臉書上說明，各國的死因排名計算方式不盡相同，以新冠肺炎來說，除了死亡歸因判定有差異，篩檢確診的涵蓋性也不同，因此各國的排名難以直接而細緻的比較。不過還是可以從資料看出一些趨勢和事實。

「比較晚與病毒共存的國家，2022年新冠在十大死因的排名都大幅上升。」王必勝指出，台灣在2022年4月宣布與病毒共存，與韓國、澳洲都是第三名，新加坡是第五名、日本是第七名。至於歐美國家如美國、英國、加拿大，因疫情擴散的早，則連續三年新冠肺炎都在死因名列前茅，但已開始下降。

王必勝也提到，他舉例這些國家都是世界上先進的國家，而且持續性非常認真的篩檢和統計新冠相關數據，以公開透明的態度揭露資訊給人民，也給全世界，我國也是這樣。他說，有些國家或因篩檢量能有限，或因只統計到某個時間，資料可參考性就比較不足。

王必勝文末也不忘暗酸中國大陸，他指出，中國向WHO通報的新冠肺炎死亡數，截至今年的7月中是121,536，個人是覺得嚴重低估，但大家可以自己評判。