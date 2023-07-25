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新冠疫情降「重症風險持續」　機構篩檢措施再延至8／31

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／疾管署提供）

▲疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情持續下降！疾病管制署今（25）日公布最新疫情，上周平均每天新增新冠中重症（併發症）119例，另平均每日新增28例死亡，都比前一周下降兩成。疾管署副署長曾淑慧指出，目前重症風險仍在，另考量住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，一般護理之家及老人福利機構住民陽性率仍介於1%-2%，再延長定期篩檢措施至8月31日止。

▲▼長照機構持續公費快篩。（圖／疾管署提供）

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▲長照機構持續公費快篩。（圖／疾管署提供）

國內自3/20開始實施新冠輕症免通報，僅通報中重症（併發症），根據疾病管制署最新監測，近7日(7/19-7/25)每日平均新增119例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(7/12-7/18)之每日平均新增152例下降21.7%。上周(7/16-7/22)平均每日新增28例死亡，較前一週(7/9-7/15)之每日死亡平均數36例下降22%。近期國內疫情呈下降趨勢，惟仍須持續關注後續疫情變化。

疾管署指出，新增檢出92例Omicron亞型變異株確定病例，其中60例本土個案分別為51例XBB (其中XBB.1.16佔20例、XBB.1.9佔13例、XBB.1.5佔10例、XBB.2.3佔6例)、8例BA.2.75、1例BA.2；另32例境外移入分別為29例XBB (其中XBB.1.9佔13例、XBB.1.16佔7例、XBB.1.5佔4例、XBB.2.3佔3例)、2例BA.2.75、1例BA.5。近四週監測總計，本土檢出病毒株XBB佔84%，為主流株。

▲▼新冠肺炎本土中重症及併發症病例趨勢。（圖／疾管署提供）

▲▼新冠肺炎本土中重症及併發症病例趨勢（上），新冠肺炎變異株監測結果（下）。（圖／疾管署提供）

▲▼新冠肺炎變異株監測結果。（圖／疾管署提供）

疾管署表示，考量住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕避免發生機構群聚感染風險，且一般護理之家及老人福利機構住民陽性率仍介於1%-2%，因此再延長定期篩檢措施至今(2023)年8月31日止。

維持快篩頻率為每週一次，未滿2歲免篩，服務對象有症狀時亦進行快篩，未滿2歲有症狀採PCR，檢驗出陽性需即時接受口服抗病毒藥物治療之個案，立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療；工作人員有症狀時進行快篩，另機構認為有必要時(如有接觸史、群聚等)亦得提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。

疾管署進一步說明，國內近期COVID-19疫情雖下降，但併發症中65歲以上長者佔78%，且併發症及死亡個案多具慢性病史或未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，仍呼籲長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。

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