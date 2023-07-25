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本土猴痘+11！病例連三周降　疾管署評估「疫情風險仍持續」

▲▼疾管署疫情中心主任郭宏偉 。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉 。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（25）日公布國內新增11例本土猴痘個案，都是本國籍男性，縣市分布以北部為多，依序是新北市4例、台北市3例、台中市、台南市、高雄市、花蓮縣各1例。疾管署副署長曾淑慧表示，疫情中心參考國內外資料進行預估，目前認為疫情風險還是持續，未來須視高風險族群接種疫苗情況與觀察國際疫情走勢評斷是否降溫。

疾病管制署今(25)日公布國內新增11例猴痘(Mpox)本土確定病例，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於今(2023)年7月5日至7月21日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於7月19日至7月23日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者13名，已進行衛教並自我健康監測21天。

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疾管署指出，截至7月21日資料顯示，近期亞太國家猴痘疫情上升，其中中國自6月份開始疫情上升，累計114例個案，而泰國自5月起疫情亦呈上升趨勢，累計119個案。另，日本及韓國之疫情仍呈緩升的趨勢，分別累計191例及126例個案，且多為本土病例。目前我國旅遊疫情建議等級，全球共計38國列為第一級：注意(Watch)。

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／疾管署提供）

▲疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／疾管署提供）

疾管署表示，7月5日起，擴大猴痘疫苗接種之目標對象為「近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」等3種；尤其是「感染過性病」或「性接觸對象有性病風險」者，屬感染猴痘之高風險族群，可藉由多元接種管道儘速完成2劑疫苗接種，保護自己及保護他人。

疾管署統計，截至7月24日共計完成72,811人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種401人次及暴露前預防(PrEP)接種72,410人次；已完成2劑疫苗接種者為23,537人，僅接種1劑者25,737人。提醒第一劑接種後已滿28天可接種第2劑疫苗之18,609位民眾，儘速完成第2劑接種，以達9成保護力。

疾管署提醒，依研究結果顯示，接種Mpox疫苗可有效降低感染疾病的風險，且完整接種2劑疫苗方可提供最佳保護力，故在完整接種完2劑疫苗之14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險之外，民眾如有前往國內外之風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

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關鍵字：

猴痘傳染病疫情疾管署

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