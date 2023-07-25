雲林本土登革熱確診再增6例　熱區防治人員也遭殃

▲登革熱防治清除孳生源人員冒著感染風險進入熱區作業，圖非本文所述人員。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣本土登革熱疫情今（25）日新增6例確定病例，分別居古坑及林內鄉，林內個案經疫調為前往熱區工作遭感染；目前已累計88例，其中古坑鄉78例(東和11例，高林3例、荷苞55例、古坑1例、水碓8例)、斗六市7例(鎮南1例、仁愛1例、公正1例、溪洲2例、成功1例及榴南1例)、台西鄉海口村1例、虎尾鎮公安里1例及林內鄉烏麻村1例。

其中林內鄉烏麻村確診個案為登革熱防治清除孳生源人員，前往古坑鄉東和村及荷苞村工作而被感染，其為7月中旬接受古坑鄉衛生所雇用，執行家戶內外孳生源清除工作，7月21日因身體不適經快篩為陽性，該個案平常值勤時雖著防護裝備仍遭感染，呼籲民眾欲至熱區活動時應落實防護蚊叮咬。

雲林縣衛生局指出，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，並動員孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，同時進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

▲登革熱防治清除孳生源人員冒著感染風險進入熱區作業，圖非本文所述人員。（圖／記者蔡佩旻翻攝）