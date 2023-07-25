　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國首例！雲林消防局斥資4千萬　配置個人專用救命無線電

▲雲消無線電數位化及全國首創救災緊急求救專用無線電成果發表。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣消防局2021年已將手提無線電列入個人裝備，配置外勤幹部每人2台、隊員每人1台，機身上橘色小按鈕具有發出MAYDAY求救訊號功能，並顯示持機人員姓名、切換緊急求救頻道。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局在縣長張麗善上任後4年多來投入4千多萬經費，逐步完成汰換無線電相關設備，除2021年將手提無線電列入個人標準裝備，2022年完成數位式無線電，更率全國之先，將救災車輛配置「第二部救災現場專用無線電」，今年更在救災主力車上配備「第三部求救專用無線電」，增設無線電專用機房、9個中繼台輔助站。

雲林縣消防局今（25）日辦理「無線電數位化及全國首創救災緊急求救專用無線電成果發表」，縣長張麗善、消防局長林文山、斗六市長林聖爵、日本艾可慕(ICOM)株式會社組長山邊信晃、至鴻科技公司業務經理辛長宏、僑翔科技公司總經理黃健豪、經理黃韋霖等人一同出席，見證雲林縣藉由科技救災再進化，守護全民保安康決心。

▲雲消無線電數位化及全國首創救災緊急求救專用無線電成果發表。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲消無線電數位化及全國首創救災緊急求救專用無線電成果發表。（圖／記者蔡佩旻攝）

消防無線電救災通訊原為類比式系統，進行遠距收發信號易受地形或建築物阻擋影響，致收訊不良情形發生，無線通訊數位化可進行訊號雜訊過濾，以增加良好通訊品質及涵蓋範圍，雲林縣自2019年起，逐步汰換舊有類比式無線電設備，2021年已將手提無線電列入個人裝備，配置外勤幹部每人2台、隊員每人1台，2022年將所有線上救災、救護車輛之車裝台全數汰換為數位化設備，並率先在救災車輛配置第二部救災現場專用無線電，今年更在救災主力車配置「第三部求救專用無線電」，為全國第一。

消防局局長林文山說明，救災車輛配置「第二部現場救災專用無線電」利用近距離及高功率穿透力，可使指揮官在危急時刻即時下達撤退命令，另外考量災害現場深入地下室或高樓等恐有無線電收訊不良之情況，更增購輕便化設計並獨立供應電源4小時以上的移動式中繼台2部，確保現場救災通訊品質，保障消防人員執勤安全。

▲雲消無線電數位化及全國首創救災緊急求救專用無線電成果發表。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲災害現場內部救災人員不幸發生緊急情況時，手提台可發出MAYDAY求救訊號並切換緊急求救頻道，同時移報救災主力車無線電車裝台發出求救警示聲並顯示求救人員姓名。（圖／記者蔡佩旻攝）

救災主力車上所配備「第三部求救專用無線電」貼上「現場」、「指揮」、「求救」等以顏色區別的防水貼紙標示，導入加強版MANDOWN緊急求救功能，若災害現場內部救災人員不幸發生緊急情況時，手提台可發出MAYDAY求救訊號並切換緊急求救頻道，同時移報救災主力車無線電車裝台發出求救警示聲並顯示求救人員姓名，即時確認受困同仁並派遣救援小組使用緊急求救頻道入內救援。

另外在消防局建置數位無線電專用機房，採用網路架構方式建構受理中心無線電新式中控派遣台，可以直覺式透過觸碰螢幕電腦切換頻道及收發無線電，另外還在林內、莿桐、斗南、土庫、二崙、北港、口湖、台西、北五分隊架設無線電中繼輔助站，以VPN網路串接，可將最清晰的無線電數位訊號透過網路回傳到消防局指揮中心，而指揮中心也可以直接將數位訊號經由網路傳送到中繼輔助站發送到救災前線，而這些都可以透過觸碰螢幕來操作使用。

縣長張麗善表示，這幾年在消防安全方面的努力，無論是在第二套消防衣之配置、救災、救護車輛汰舊換新以及各式救災、救護裝備添購，大家有目共睹，相信這次在無線電全面數位化的輔助下，救災人員在救災過程中可以更加安全，民眾的生命財產也可以獲得加倍保障。

▲雲消無線電數位化及全國首創救災緊急求救專用無線電成果發表。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲災害現場內部救災人員不幸發生緊急情況時，手提台可發出MAYDAY求救訊號並切換緊急求救頻道，同時移報救災主力車無線電車裝台發出求救警示聲並顯示求救人員姓名。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►杜蘇芮還沒來菜價先漲！　農民苦笑曝理由：都因為長毛的它

►人間國寶工藝師參與修築　西螺福興宮觀音亭百年風華再現

►西螺福興宮普門品變身保溫瓶　網笑推「大悲觀音拿鐵」加持手搖飲

►西螺福興宮重修安座25神尊連獲聖筊　科儀道長驚呼：相當罕見！

 

 

ET快訊
心酸畫面曝...牛角燒肉女員工失業　落寞寫求職履歷
快訊／南投縣宣布：明正常上班課
快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝光
女總裁信心喊話影片曝光！　11天後全倒閉
「行人站分隔島」駕駛綠燈直行罰6000！畫面超扯：怎麼開車
快訊／風雨預報出爐　3地區明晨達「颱風假」標準
直擊！牛角燒肉7分店倒閉　廠商搬貨抵債：看剩下什麼就拿什麼
快訊／小玉變了！　頂「仙氣長髮」現身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東潮州男屋內跌倒爬不起來　消防員用橇棒破門救人

全國首例！雲林消防局斥資4千萬　配置個人專用救命無線電

叫停台灣三部曲歷史化園區BOT案　姚正玉：市府應說明後續處理

杜蘇芮要來了　內埔警分急勸導登山客快下山、勿入山

台南藍軍砲轟跳電　北部停電南部接棒苦了南科廠商

登革熱首例死亡個案在台南　40多歲女性同時診斷出熱衰竭

西螺福興宮重修安座25神尊連獲聖筊　科儀道長驚呼：相當罕見！

颱風來襲樹枝招牌掉落恐造成停電　台電南投區處籲民防範

杜蘇芮朝台灣逼近　台電台東區處全力戒備

急救先鋒蘇兆民　台南救護e化系統真大心

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

男公關靠口條月收百萬　1天喝8小時：感覺頭霧

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

屏東潮州男屋內跌倒爬不起來　消防員用橇棒破門救人

全國首例！雲林消防局斥資4千萬　配置個人專用救命無線電

叫停台灣三部曲歷史化園區BOT案　姚正玉：市府應說明後續處理

杜蘇芮要來了　內埔警分急勸導登山客快下山、勿入山

台南藍軍砲轟跳電　北部停電南部接棒苦了南科廠商

登革熱首例死亡個案在台南　40多歲女性同時診斷出熱衰竭

西螺福興宮重修安座25神尊連獲聖筊　科儀道長驚呼：相當罕見！

颱風來襲樹枝招牌掉落恐造成停電　台電南投區處籲民防範

杜蘇芮朝台灣逼近　台電台東區處全力戒備

急救先鋒蘇兆民　台南救護e化系統真大心

生成式AI幫助教師批改作業　可節省八成以上時間

擔心潤娥撞到頭　2PM俊昊拍攝「2度伸出紳士手」被拍下

台積電900億投資銅鑼園區　經濟部：確認水電無虞

還沒跟上就落伍！日系妝髮三大流行關鍵字必懂

悍將盼借重張進德打擊　蹲捕方面找恰當的時間

心酸畫面曝！牛角燒肉員工失業　落寞寫求職履歷：要找工作了

金門漢光霸氣登場！戰車馳騁守橋梁要道　軍迷搶拍留存戰地風采

女騎士「鑽不過」撞上右轉休旅車重摔！駕駛沒讓也有事

阿姨停紅燈好奇問「嬰兒頭毛怎麼白白？」　下秒見本尊嚇到狂道歉

熱狗怎麼做？5分鐘揭完整製作過程　網喊幻滅：再也不吃

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

地方熱門新聞

黃國昌透天厝占國有地　相鄰共9建物限改排拆

即／新竹今晚「送肉粽」！路線曝光

全球首例！9歲童「泡泡眼」竟是病變

花蓮吉安鄉張貼智慧門牌　33352戶240工作天

游顥：蔡培慧治水政績牛皮吹破了

許淑華視察賣場防災專區籲民眾提高防災意識

嘉義市教育處長林立生請辭將任康寧大學主秘

嘉義女力社企快閃店　新光三越百貨駐點4個月

未婚男女快報名　「青年社交快閃」七夕登場

杜蘇芮颱風侵台　新北召開整備會議提早應變

台南白河大凍山民眾走失尋獲

饒縣長視察中颱杜蘇芮災害應變中心

台中「紅包阿伯」出沒！開口唱歌就給現金

杜蘇芮逼近　桃園冷藏蔬菜有95公噸

更多熱門

相關新聞

西螺福興宮重修安座25神尊連獲聖筊　科儀道長驚呼

西螺福興宮重修安座25神尊連獲聖筊　科儀道長驚呼

雲林西螺福興宮不僅是地方信仰中心，也肩負著保存當代珍貴文化瑰寶的使命。於2020年斥資5千萬辦理廟宇修護工程，禮聘多名國寶級工藝師參與修築，昨（24）日舉行入火安座大典，委請台南延陵道壇吳羅錠道長辦理入火安座科儀，25尊神像入龕安座，獲聖筊連連，令現場所有參與信眾驚喜萬分。

農園因登革熱休園　張麗善盼中央每公頃補助6萬

農園因登革熱休園　張麗善盼中央每公頃補助6萬

颱風沒來菜先漲！全因長毛的它

颱風沒來菜先漲！全因長毛的它

颱風預期心理！蔬菜產地價先漲2成

颱風預期心理！蔬菜產地價先漲2成

雲林高齡婦患登革熱重症進加護　鄉長盼獲助中央與縣府資源

雲林高齡婦患登革熱重症進加護　鄉長盼獲助中央與縣府資源

關鍵字：

雲林縣消防局雲林無線電消防人員

讀者迴響

熱門新聞

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

馮提莫罹「甲狀腺癌末期」！醫示警6前兆：很難察覺

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

快訊／全家開出2張千萬發票

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

散步遇見蟾蜍　獒犬嚇到軟腳找媽抱

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面