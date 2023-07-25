全國首例！雲林消防局斥資4千萬　配置個人專用救命無線電

▲雲林縣消防局2021年已將手提無線電列入個人裝備，配置外勤幹部每人2台、隊員每人1台，機身上橘色小按鈕具有發出MAYDAY求救訊號功能，並顯示持機人員姓名、切換緊急求救頻道。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局在縣長張麗善上任後4年多來投入4千多萬經費，逐步完成汰換無線電相關設備，除2021年將手提無線電列入個人標準裝備，2022年完成數位式無線電，更率全國之先，將救災車輛配置「第二部救災現場專用無線電」，今年更在救災主力車上配備「第三部求救專用無線電」，增設無線電專用機房、9個中繼台輔助站。

雲林縣消防局今（25）日辦理「無線電數位化及全國首創救災緊急求救專用無線電成果發表」，縣長張麗善、消防局長林文山、斗六市長林聖爵、日本艾可慕(ICOM)株式會社組長山邊信晃、至鴻科技公司業務經理辛長宏、僑翔科技公司總經理黃健豪、經理黃韋霖等人一同出席，見證雲林縣藉由科技救災再進化，守護全民保安康決心。

▲雲消無線電數位化及全國首創救災緊急求救專用無線電成果發表。（圖／記者蔡佩旻攝）

消防無線電救災通訊原為類比式系統，進行遠距收發信號易受地形或建築物阻擋影響，致收訊不良情形發生，無線通訊數位化可進行訊號雜訊過濾，以增加良好通訊品質及涵蓋範圍，雲林縣自2019年起，逐步汰換舊有類比式無線電設備，2021年已將手提無線電列入個人裝備，配置外勤幹部每人2台、隊員每人1台，2022年將所有線上救災、救護車輛之車裝台全數汰換為數位化設備，並率先在救災車輛配置第二部救災現場專用無線電，今年更在救災主力車配置「第三部求救專用無線電」，為全國第一。

消防局局長林文山說明，救災車輛配置「第二部現場救災專用無線電」利用近距離及高功率穿透力，可使指揮官在危急時刻即時下達撤退命令，另外考量災害現場深入地下室或高樓等恐有無線電收訊不良之情況，更增購輕便化設計並獨立供應電源4小時以上的移動式中繼台2部，確保現場救災通訊品質，保障消防人員執勤安全。

▲雲災害現場內部救災人員不幸發生緊急情況時，手提台可發出MAYDAY求救訊號並切換緊急求救頻道，同時移報救災主力車無線電車裝台發出求救警示聲並顯示求救人員姓名。（圖／記者蔡佩旻攝）

救災主力車上所配備「第三部求救專用無線電」貼上「現場」、「指揮」、「求救」等以顏色區別的防水貼紙標示，導入加強版MANDOWN緊急求救功能，若災害現場內部救災人員不幸發生緊急情況時，手提台可發出MAYDAY求救訊號並切換緊急求救頻道，同時移報救災主力車無線電車裝台發出求救警示聲並顯示求救人員姓名，即時確認受困同仁並派遣救援小組使用緊急求救頻道入內救援。

另外在消防局建置數位無線電專用機房，採用網路架構方式建構受理中心無線電新式中控派遣台，可以直覺式透過觸碰螢幕電腦切換頻道及收發無線電，另外還在林內、莿桐、斗南、土庫、二崙、北港、口湖、台西、北五分隊架設無線電中繼輔助站，以VPN網路串接，可將最清晰的無線電數位訊號透過網路回傳到消防局指揮中心，而指揮中心也可以直接將數位訊號經由網路傳送到中繼輔助站發送到救災前線，而這些都可以透過觸碰螢幕來操作使用。

縣長張麗善表示，這幾年在消防安全方面的努力，無論是在第二套消防衣之配置、救災、救護車輛汰舊換新以及各式救災、救護裝備添購，大家有目共睹，相信這次在無線電全面數位化的輔助下，救災人員在救災過程中可以更加安全，民眾的生命財產也可以獲得加倍保障。

▲雲災害現場內部救災人員不幸發生緊急情況時，手提台可發出MAYDAY求救訊號並切換緊急求救頻道，同時移報救災主力車無線電車裝台發出求救警示聲並顯示求救人員姓名。（圖／記者蔡佩旻攝）