　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

西螺福興宮重修安座25神尊連獲聖筊　科儀道長驚呼：相當罕見！

▲西螺福興宮辦理後殿神尊入火安座科儀，25尊神像入龕安座，獲聖筊連連，令現場所有參與信眾驚喜萬分。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺福興宮辦理後殿神尊入火安座科儀，25尊神像入龕安座，獲聖筊連連，令現場所有參與信眾驚喜萬分。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮不僅是地方信仰中心，也肩負著保存當代珍貴文化瑰寶的使命。於2020年斥資5千萬辦理廟宇修護工程，禮聘多名國寶級工藝師參與修築，昨（24）日舉行入火安座大典，委請台南延陵道壇吳羅錠道長辦理入火安座科儀，25尊神像入龕安座，獲聖筊連連，令現場所有參與信眾驚喜萬分。

西螺福興宮重修工程歷經3年，在常務董事楊文祥執行監造修護工程下初見成果，昨日上午吉時由楊文鐘董事長率領董監事、太平媽文史協會成員、頭家爐主恭請觀音佛祖、十八羅漢、善才、龍女、註生娘娘、伽藍尊王、文武財神、福德正神入龕安座，頻連獲聖筊，連執行科儀的道長吳羅錠也嘖嘖稱奇，直呼完全沒有蓋筊的情況相當少見，可見西螺福興宮神威顯赫。

▲西螺福興宮辦理後殿神尊入火安座科儀，25尊神像入龕安座，獲聖筊連連，令現場所有參與信眾驚喜萬分。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲龍邊十八羅漢神龕連續兩個笑筊後，董事長指示略為調整座向，即獲聖筊，接著虎邊十八羅漢神龕、文武財神、福德正神也都是一筊見聖，相當罕見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

吳羅錠道長指出，西螺福興宮辦理觀音亭入火安座科儀相當慎重，迎請神尊晉殿前特別舉行焚油除穢，潔淨殿與空間後再迎請神聖安座。延陵道壇辦理安座事宜，雖已有雷射水平儀協助，但人眼判斷有時仍會與神意有所出入。

吳羅錠道長說，福興宮後殿迎請諸神至七個神龕內安座，觀音佛祖、註生娘娘、伽藍尊王皆一筊見聖，龍邊十八羅漢神龕連續兩個笑筊後，董事長指示略為調整座向，即獲聖筊，接著虎邊十八羅漢神龕、文武財神、福德正神也都是一筊見聖，相當罕見，應是諸神佛、菩薩慈悲疼惜，亦是對眾人同心協力為信仰付出的一大肯定。

▲西螺福興宮辦理後殿神尊入火安座科儀，25尊神像入龕安座，獲聖筊連連，令現場所有參與信眾驚喜萬分。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺福興宮不只是文物保存，更於宗教文化推展中結合人間國寶工藝師，在觀音佛祖殿欣賞到洪平順、張旭輝大師所累積畢生專業與經驗的工藝呈現。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮整建工程陸續進行中，一磚一瓦都仰賴大家發心奉獻。竭誠歡迎海內、外眾信蒞宮參觀指導，感受太平媽祖人文薈萃的信仰文化與藝術之美，更盼社會大眾慷慨解囊，共同護持全廟主體建築修建工程順利進行。

▲西螺福興宮辦理後殿神尊入火安座科儀，25尊神像入龕安座，獲聖筊連連，令現場所有參與信眾驚喜萬分。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲董事長楊文鐘率領董監事、太平媽文史協會成員、頭家爐主恭請觀音佛祖、十八羅漢、善才、龍女、註生娘娘、伽藍尊王、文武財神、福德正神入龕安座，頻連獲聖筊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►杜蘇芮還沒來菜價先漲！　農民苦笑曝理由：都因為長毛的它

►人間國寶工藝師參與修築　西螺福興宮觀音亭百年風華再現

►西螺福興宮普門品變身保溫瓶　網笑推「大悲觀音拿鐵」加持手搖飲

►杜蘇芮沒到菜先漲！農民「見好就收」　蔬菜產地價漲2成

►防範中颱杜蘇芮襲台致災　雲縣備妥1萬6135包砂包防積淹水

ET快訊
快訊／南投縣宣布：明正常上班課
快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝光
女總裁信心喊話影片曝光！　11天後全倒閉
「行人站分隔島」駕駛綠燈直行罰6000！畫面超扯：怎麼開車
快訊／風雨預報出爐　3地區明晨達「颱風假」標準
直擊！牛角燒肉7分店倒閉　廠商搬貨抵債：看剩下什麼就拿什麼
快訊／小玉變了！　頂「仙氣長髮」現身
快訊／7-11開出「4張千萬發票」！　中獎明細曝光
遇溪水暴漲來不及逃　2人雙雙溺斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東潮州男屋內跌倒爬不起來　消防員用橇棒破門救人

全國首例！雲林消防局斥資4千萬　配置個人專用救命無線電

叫停台灣三部曲歷史化園區BOT案　姚正玉：市府應說明後續處理

杜蘇芮要來了　內埔警分急勸導登山客快下山、勿入山

台南藍軍砲轟跳電　北部停電南部接棒苦了南科廠商

登革熱首例死亡個案在台南　40多歲女性同時診斷出熱衰竭

西螺福興宮重修安座25神尊連獲聖筊　科儀道長驚呼：相當罕見！

颱風來襲樹枝招牌掉落恐造成停電　台電南投區處籲民防範

杜蘇芮朝台灣逼近　台電台東區處全力戒備

急救先鋒蘇兆民　台南救護e化系統真大心

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

男公關靠口條月收百萬　1天喝8小時：感覺頭霧

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

屏東潮州男屋內跌倒爬不起來　消防員用橇棒破門救人

全國首例！雲林消防局斥資4千萬　配置個人專用救命無線電

叫停台灣三部曲歷史化園區BOT案　姚正玉：市府應說明後續處理

杜蘇芮要來了　內埔警分急勸導登山客快下山、勿入山

台南藍軍砲轟跳電　北部停電南部接棒苦了南科廠商

登革熱首例死亡個案在台南　40多歲女性同時診斷出熱衰竭

西螺福興宮重修安座25神尊連獲聖筊　科儀道長驚呼：相當罕見！

颱風來襲樹枝招牌掉落恐造成停電　台電南投區處籲民防範

杜蘇芮朝台灣逼近　台電台東區處全力戒備

急救先鋒蘇兆民　台南救護e化系統真大心

女騎士「鑽不過」撞上右轉休旅車重摔！駕駛沒讓也有事

阿姨停紅燈好奇問「嬰兒頭毛怎麼白白？」　下秒見本尊嚇到狂道歉

熱狗怎麼做？5分鐘揭完整製作過程　網喊幻滅：再也不吃

日變態男師假裝「幫女童擦屁股」真摸下體！　強逼開門如廁　

杜蘇芮來襲！天使輪貨櫃沿岸載浮載沉　空拍記錄位置及數量

「紙箱黑老鼠」養6個月變金毛狗　家人見對比照驚：怎麼不一樣？

陳仕朋2次完封味全　葉總當年選的！點出蛻變關鍵

盜刷、帳號出借、代打亂象頻傳　任天堂不忍了列「NG行為」公告要抓

屏東潮州男屋內跌倒爬不起來　消防員用橇棒破門救人

季芹爆肥9公斤「穿泳衣像灌香腸」　曬全身照網嚇：比王仁甫還大隻

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

地方熱門新聞

黃國昌透天厝占國有地　相鄰共9建物限改排拆

即／新竹今晚「送肉粽」！路線曝光

全球首例！9歲童「泡泡眼」竟是病變

花蓮吉安鄉張貼智慧門牌　33352戶240工作天

游顥：蔡培慧治水政績牛皮吹破了

許淑華視察賣場防災專區籲民眾提高防災意識

嘉義市教育處長林立生請辭將任康寧大學主秘

嘉義女力社企快閃店　新光三越百貨駐點4個月

未婚男女快報名　「青年社交快閃」七夕登場

杜蘇芮颱風侵台　新北召開整備會議提早應變

台南白河大凍山民眾走失尋獲

饒縣長視察中颱杜蘇芮災害應變中心

台中「紅包阿伯」出沒！開口唱歌就給現金

杜蘇芮逼近　桃園冷藏蔬菜有95公噸

更多熱門

相關新聞

農園因登革熱休園　張麗善盼中央每公頃補助6萬

農園因登革熱休園　張麗善盼中央每公頃補助6萬

衛福部長薛瑞元、疾管署長莊人祥等人今（25）日南下雲林縣視察登革熱防治工作，上午先抵達雲林縣政府與縣長張麗善、古坑鄉長林慧如縣府相關單位主管進行防治工作討論。張麗善提出針對農民配合防疫休園或停止採收損失，予以每公頃6萬元補助，另農民到農園工作確診，應納入「農業保險職業災害給付」。薛瑞元部長允諾呈報行政院討論。

颱風沒來菜先漲！全因長毛的它

颱風沒來菜先漲！全因長毛的它

颱風預期心理！蔬菜產地價先漲2成

颱風預期心理！蔬菜產地價先漲2成

雲林高齡婦患登革熱重症進加護　鄉長盼獲助中央與縣府資源

雲林高齡婦患登革熱重症進加護　鄉長盼獲助中央與縣府資源

防範中颱杜蘇芮致災　雲縣備妥1萬6135包砂包防積淹水

防範中颱杜蘇芮致災　雲縣備妥1萬6135包砂包防積淹水

關鍵字：

西螺福興宮入火安座雲林科儀宗教文化

讀者迴響

熱門新聞

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

馮提莫罹「甲狀腺癌末期」！醫示警6前兆：很難察覺

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

快訊／全家開出2張千萬發票

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

散步遇見蟾蜍　獒犬嚇到軟腳找媽抱

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面