西螺福興宮重修安座25神尊連獲聖筊　科儀道長驚呼：相當罕見！

▲西螺福興宮辦理後殿神尊入火安座科儀，25尊神像入龕安座，獲聖筊連連，令現場所有參與信眾驚喜萬分。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮不僅是地方信仰中心，也肩負著保存當代珍貴文化瑰寶的使命。於2020年斥資5千萬辦理廟宇修護工程，禮聘多名國寶級工藝師參與修築，昨（24）日舉行入火安座大典，委請台南延陵道壇吳羅錠道長辦理入火安座科儀，25尊神像入龕安座，獲聖筊連連，令現場所有參與信眾驚喜萬分。

西螺福興宮重修工程歷經3年，在常務董事楊文祥執行監造修護工程下初見成果，昨日上午吉時由楊文鐘董事長率領董監事、太平媽文史協會成員、頭家爐主恭請觀音佛祖、十八羅漢、善才、龍女、註生娘娘、伽藍尊王、文武財神、福德正神入龕安座，頻連獲聖筊，連執行科儀的道長吳羅錠也嘖嘖稱奇，直呼完全沒有蓋筊的情況相當少見，可見西螺福興宮神威顯赫。

▲龍邊十八羅漢神龕連續兩個笑筊後，董事長指示略為調整座向，即獲聖筊，接著虎邊十八羅漢神龕、文武財神、福德正神也都是一筊見聖，相當罕見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

吳羅錠道長指出，西螺福興宮辦理觀音亭入火安座科儀相當慎重，迎請神尊晉殿前特別舉行焚油除穢，潔淨殿與空間後再迎請神聖安座。延陵道壇辦理安座事宜，雖已有雷射水平儀協助，但人眼判斷有時仍會與神意有所出入。

吳羅錠道長說，福興宮後殿迎請諸神至七個神龕內安座，觀音佛祖、註生娘娘、伽藍尊王皆一筊見聖，龍邊十八羅漢神龕連續兩個笑筊後，董事長指示略為調整座向，即獲聖筊，接著虎邊十八羅漢神龕、文武財神、福德正神也都是一筊見聖，相當罕見，應是諸神佛、菩薩慈悲疼惜，亦是對眾人同心協力為信仰付出的一大肯定。

▲西螺福興宮不只是文物保存，更於宗教文化推展中結合人間國寶工藝師，在觀音佛祖殿欣賞到洪平順、張旭輝大師所累積畢生專業與經驗的工藝呈現。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮整建工程陸續進行中，一磚一瓦都仰賴大家發心奉獻。竭誠歡迎海內、外眾信蒞宮參觀指導，感受太平媽祖人文薈萃的信仰文化與藝術之美，更盼社會大眾慷慨解囊，共同護持全廟主體建築修建工程順利進行。

▲董事長楊文鐘率領董監事、太平媽文史協會成員、頭家爐主恭請觀音佛祖、十八羅漢、善才、龍女、註生娘娘、伽藍尊王、文武財神、福德正神入龕安座，頻連獲聖筊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

