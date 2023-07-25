　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

杜蘇芮還沒來菜價先漲！　農民苦笑曝理由：都因為長毛的它

▲西螺農民指出菜價上漲實際上與颱風關係不大，連日來的午後雷陣雨已造成產地災損慘況。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲連日來的午後雷陣雨已造成蔬菜產地災損慘況，小白菜爛根直接在田地裡敗壞發霉長白毛。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中颱杜蘇芮可能帶來強風豪雨，氣象局今（25）日下午將發布陸警，但民生蔬菜卻早一步漲價，雲林蔬菜產地短期葉菜類小漲約2成。西螺農民為颱風可能導致農損災害憂心忡忡，因連日來的午後雷雨氣候蔬菜收成已受到重創，導致價格上漲，預計杜蘇芮過後，葉菜類產地的漲幅可能進一步擴大。

面對杜蘇芮即將來襲，蔬菜價格傳出將持續攀升，《ETtoday新聞雲》前往蔬菜產地，西螺種植葉菜的農民均指出，別說颱風要來，光面對連日來的午後雷雨氣候，收成早已受到重創！大雨過後，強烈的陽光讓葉菜類作物在田間枯萎爛掉，採收量根本不到預期的三分之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲西螺農民指出菜價上漲實際上與颱風關係不大，連日來的午後雷陣雨已造成產地災損慘況。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲連續一週以來的午後雷陣雨氣候影響，造成西螺田間葉菜敗，壞採收量驟降僅剩3-4成的慘況。（圖／記者蔡佩旻攝）

採收農婦表示，葉菜類在夏天的高溫和日曬的雙重打擊下，收成量本來就比較少，一陣雨下來後再經大太陽一曬，爛掉、偏黃的菜葉需全部剔除，價格好也沒用，採收都不夠成本，真的「慘慘慘」！要是颱風再進來「協助採收」整園就送老天爺了，真正是看天吃飯。

▲西螺農民指出菜價上漲實際上與颱風關係不大，連日來的午後雷陣雨已造成產地災損慘況。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲氣候陰晴不定導致蔬菜生長及栽培管理作業較為困難，梗葉外觀看似無異狀的小白菜，其實會從中心發黃潰爛。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鍾姓菜農則指出，連日來的午後雷雨氣候，採收剩下3、4成，菜都爛掉，因為是與生產合作社的履歷契作戶，就算賠本還是要再填進採收人力，需多花一倍時間在田裡剔除壞部、揀選出最好的菜採收交件，不敷成本也得做下去，極盡所能夠提供穩定且優質的蔬菜產品。

▲西螺農民指出菜價上漲實際上與颱風關係不大，連日來的午後雷陣雨已造成產地災損慘況。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺農民指出近日菜價上漲實際上與颱風關係不大，連日來的午後雷陣雨已造成產地災損慘況。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺果菜市場交易市況顯示，昨日葉菜類總交易量約410公噸，總平均價每公斤31.5元，因應颱風來襲，為減少農損農民加強採收作業，蔬菜供貨量增，而消費者因預期菜價上漲心理影響採購量也增加，市場整體交易情況熱絡，各類蔬菜交易行情普呈漲勢。尤其短期葉菜類，受預期漲價心理影響，承銷商需求意願高，買氣旺盛價格上漲。

▲西螺農民指出菜價上漲實際上與颱風關係不大，連日來的午後雷陣雨已造成產地災損慘況。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鍾姓菜農表示，在田園中第一道關卡即剔除壞部、揀選出最好的菜採收交件，不敷成本也得做下去，極盡所能夠提供消費者穩定且優質的蔬菜產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►杜蘇芮沒到菜先漲！農民「見好就收」　蔬菜產地價漲2成

►防範中颱杜蘇芮襲台致災　雲縣備妥1萬6135包砂包防積淹水

►陸警將發布「首波警戒區」曝！明天起風雨加劇　豪雨轟東部、南部

►人間國寶工藝師參與修築　西螺福興宮觀音亭百年風華再現

 

ET快訊
快訊／醫院停車場離奇命案！　駕駛倒掛車外死亡
快訊／杜蘇芮外圍環流來了！　2縣市大雨特報
快訊／丁特急發「道歉聲明」：都自己人！
快訊／今年登革熱首例死亡！　40多歲女發病5天過世
大咖歌手影射跟「Jennie一夜情」！　韓網氣炸
快訊／台中大雅惡火2勇消喪命　二審改判違建工廠負責人緩刑
快訊／兒子暴斃家中！　媽媽奄奄一息
快訊／蔡英文確診！　行程取消
牛角燒肉7門市停業　員工突丟工作！資遣費爆爭議

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

杜蘇芮長胖了！陸警發布　屏東、恆春半島警戒

快訊／杜蘇芮進逼！2縣市大雨特報　警戒區出爐

杜蘇芮來襲「交通異動懶人包」！6航班取消或延誤、8路段不排除封閉

杜蘇芮還沒來菜價先漲！　農民苦笑曝理由：都因為長毛的它

快訊／今年首例登革熱死亡！台南40多歲女性　發病後5天過世

收到「槍決通知」超派警告！沒出庭GG了　網細看傻眼：好俏皮

桃園是否停班課？張善政直說「可能性不高」：與北北基同步決定

快訊／財神爺降臨！　統一發票5、6月千萬特別獎號碼出爐

睡前紅酒也不能喝！肝病患須滴酒不沾　醫曝肝病癌變3步曲

不斷更新／杜蘇芮進逼！　全台園區關閉、活動異動懶人包

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

營業51年遠百寶慶正式熄燈　總經理不捨率員工揮手道別

杜蘇芮長胖了！陸警發布　屏東、恆春半島警戒

快訊／杜蘇芮進逼！2縣市大雨特報　警戒區出爐

杜蘇芮來襲「交通異動懶人包」！6航班取消或延誤、8路段不排除封閉

杜蘇芮還沒來菜價先漲！　農民苦笑曝理由：都因為長毛的它

快訊／今年首例登革熱死亡！台南40多歲女性　發病後5天過世

收到「槍決通知」超派警告！沒出庭GG了　網細看傻眼：好俏皮

桃園是否停班課？張善政直說「可能性不高」：與北北基同步決定

快訊／財神爺降臨！　統一發票5、6月千萬特別獎號碼出爐

睡前紅酒也不能喝！肝病患須滴酒不沾　醫曝肝病癌變3步曲

不斷更新／杜蘇芮進逼！　全台園區關閉、活動異動懶人包

杜蘇芮長胖了！陸警發布　屏東、恆春半島警戒

EASON遭主持人欺壓！　拿冰故意被翻「吃地上的」：反正你以前CIRCUS

10歲女童染流感4天亡！燒逾40度、意識不清　併發急性壞死性腦炎

申請補助！房東跳腳「害損失400萬」　租屋妹怒：逃稅關我什麼事

聖馬爾定醫院停車場離奇死亡！駕駛倒掛車外無呼吸　搶救仍不治

韓人氣女星生兒30分後慘叫「肺90%都血」　老公淚：死亡邊緣拉回她

鋼鐵人與「最萌身高差」新秀簽約　扣取邱期許兩人「轉大人」

快訊／杜蘇芮進逼！2縣市大雨特報　警戒區出爐

漁民失蹤4天　遭「4.2公尺巨鱷」吞食慘死！剖肚挖出整袋屍塊

杜蘇芮來襲「交通異動懶人包」！6航班取消或延誤、8路段不排除封閉

超壞老公故意躲起來嚇妻　拍下各種表情＋尖叫瞬間

生活熱門新聞

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

她初夜被醫學系男友驚揭1隱疾　當場變健檢

杜蘇芮颱風今恐升級強颱！最快今14：30陸警　「暴風圈明觸陸」

杜蘇芮觸陸5大時間點　風雨預估出爐

陸警將發布「首波警戒區」曝！明天起風雨加劇　豪雨轟東部、南部

更多熱門

相關新聞

桃園是否停班課？張善政直說：可能性不高

桃園是否停班課？張善政直說：可能性不高

針對來勢洶洶的杜蘇芮颱風逐步逼近台灣，桃園市長張善政今（25）日上午在消防局災害應變中心三級開設會議上表示，根據中央氣象局預測，桃園市平地與山區雨量大約為300公厘，桃園停班停課得可能性不高，會與北北基同步決定，另外，桃園蔬果供應充足，價格則略漲，但仍在可控範圍內，籲請市民放心。

杜蘇芮襲菲律賓　淹水山崩慘況曝！

杜蘇芮襲菲律賓　淹水山崩慘況曝！

陸警將發布「首波警戒區」曝！明天起風雨加劇　豪雨轟東部、南部

陸警將發布「首波警戒區」曝！明天起風雨加劇　豪雨轟東部、南部

杜蘇芮是「高雄人討厭的路徑」！放假更頭痛

杜蘇芮是「高雄人討厭的路徑」！放假更頭痛

相隔1400天再有颱風襲台　陳建仁喊話地方政府做好準備

相隔1400天再有颱風襲台　陳建仁喊話地方政府做好準備

關鍵字：

中颱杜蘇芮雲林西螺菜農菜價蔬菜產地

讀者迴響

熱門新聞

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

馮提莫罹「甲狀腺癌末期」！醫示警6前兆：很難察覺

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

她初夜被醫學系男友驚揭1隱疾　當場變健檢

杜蘇芮颱風今恐升級強颱！最快今14：30陸警　「暴風圈明觸陸」

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面