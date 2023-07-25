杜蘇芮還沒來菜價先漲！　農民苦笑曝理由：都因為長毛的它

▲連日來的午後雷陣雨已造成蔬菜產地災損慘況，小白菜爛根直接在田地裡敗壞發霉長白毛。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中颱杜蘇芮可能帶來強風豪雨，氣象局今（25）日下午將發布陸警，但民生蔬菜卻早一步漲價，雲林蔬菜產地短期葉菜類小漲約2成。西螺農民為颱風可能導致農損災害憂心忡忡，因連日來的午後雷雨氣候蔬菜收成已受到重創，導致價格上漲，預計杜蘇芮過後，葉菜類產地的漲幅可能進一步擴大。

面對杜蘇芮即將來襲，蔬菜價格傳出將持續攀升，《ETtoday新聞雲》前往蔬菜產地，西螺種植葉菜的農民均指出，別說颱風要來，光面對連日來的午後雷雨氣候，收成早已受到重創！大雨過後，強烈的陽光讓葉菜類作物在田間枯萎爛掉，採收量根本不到預期的三分之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲連續一週以來的午後雷陣雨氣候影響，造成西螺田間葉菜敗，壞採收量驟降僅剩3-4成的慘況。（圖／記者蔡佩旻攝）

採收農婦表示，葉菜類在夏天的高溫和日曬的雙重打擊下，收成量本來就比較少，一陣雨下來後再經大太陽一曬，爛掉、偏黃的菜葉需全部剔除，價格好也沒用，採收都不夠成本，真的「慘慘慘」！要是颱風再進來「協助採收」整園就送老天爺了，真正是看天吃飯。

▲氣候陰晴不定導致蔬菜生長及栽培管理作業較為困難，梗葉外觀看似無異狀的小白菜，其實會從中心發黃潰爛。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鍾姓菜農則指出，連日來的午後雷雨氣候，採收剩下3、4成，菜都爛掉，因為是與生產合作社的履歷契作戶，就算賠本還是要再填進採收人力，需多花一倍時間在田裡剔除壞部、揀選出最好的菜採收交件，不敷成本也得做下去，極盡所能夠提供穩定且優質的蔬菜產品。

▲西螺農民指出近日菜價上漲實際上與颱風關係不大，連日來的午後雷陣雨已造成產地災損慘況。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺果菜市場交易市況顯示，昨日葉菜類總交易量約410公噸，總平均價每公斤31.5元，因應颱風來襲，為減少農損農民加強採收作業，蔬菜供貨量增，而消費者因預期菜價上漲心理影響採購量也增加，市場整體交易情況熱絡，各類蔬菜交易行情普呈漲勢。尤其短期葉菜類，受預期漲價心理影響，承銷商需求意願高，買氣旺盛價格上漲。

▲鍾姓菜農表示，在田園中第一道關卡即剔除壞部、揀選出最好的菜採收交件，不敷成本也得做下去，極盡所能夠提供消費者穩定且優質的蔬菜產品。（圖／記者蔡佩旻攝）