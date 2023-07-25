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農園因登革熱休園　張麗善喊話中央：每公頃補助6萬元

▲衛服部長薛瑞元與縣長張麗善討論登革熱防治工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲衛生局長曾春美說明目前疫情與防治工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

衛福部長薛瑞元、疾管署長莊人祥等人今（25）日南下雲林縣視察登革熱防治工作，上午先抵達雲林縣政府與縣長張麗善、古坑鄉長林慧如縣府相關單位主管進行防治工作討論。張麗善提出針對農民配合防疫休園或停止採收損失，予以每公頃6萬元補助，另農民到農園工作確診，應納入「農業保險職業災害給付」。薛瑞元部長允諾呈報行政院討論。

張麗善指出，6月30日傳出第一例確診即成立應變小組與古坑鄉公所、疾管署密切合作進行環境清消，目前已撥600萬元給古坑公所進行所有必要的防治工作，請環保局配合環境清消並針對不配合防治民眾祭出最重的罰則等手段控制疫情，但古坑鄉因天然環境、氣候、農產業及居住人口結構等因素，還是有許多障礙與困境，盼中央予以協助。

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張麗善表示，若發現確診個案農園必須接受化學防治或封園一個月，但在防治也要保障農民權益與生計，農業處才會提出農民配合防治休耕或封園，每公頃補助6萬元方案，目前古坑熱區約有1500公頃，可能要將近9000萬，希望中央予以補助。另農民若因農作感染要休息一個月，應納入農職災，盼衛福部能夠協助協調農委會，若農民配合防治影響收益，農委會要能夠保價收購。
 
古坑鄉長林慧如表示，目前確診案例最多的地方荷苞村居住人口老人比例佔40%，加上大多數居民從事農作。目前正值竹筍採收期，農民每週至少去農園二次，若沒有相關補助或補救措施，很難說服農民不要去果園、筍園工作，這都是目前困境，因此，才會提出補助與申請農保職給付的方案，希望中央能予以支持。

衛福部長薛瑞元指出，雲林縣防治工作做的相當好，目前確診個案大部分集中在農鄉地區，還在可以控制的範圍，希望能加強防治，以免擴散到人口較集中的市區，另颱風即將到來，請大家在颱風來臨與颱風過後要特別加強防治工作，至於縣長與鄉長提到的農業損失與農業職災保險部分，他會與農委會協調，或是呈報行政院討論，防治登革熱相關經費衛福部會全力支持。

▲衛服部長薛瑞元與縣長張麗善討論登革熱防治工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲衛福部長薛瑞元指出，雲林縣防治工作做的相當好，至於農業損失與農業職災保險部分，將與農委會協調，或是呈報行政院討論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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