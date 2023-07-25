快訊／蔡英文確診「輕微無大礙」　心繫防颱：請陳建仁落實準備

▲總統蔡英文前往探視彈藥爆炸受傷官兵與家屬。（圖／軍聞社提供）



記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文25日上午前往台北市內湖區三軍總醫院，探視陸軍六軍團轄屬三支部祥豐營區彈藥庫120迫砲彈爆炸意外的9名受傷官兵後，午間略感身體不適，經Covid-19快篩後呈現陽性。對於確診一事，蔡英文透過臉書發文表示，謝謝大家的關心，「我的症狀輕微沒有大礙」；至於杜蘇芮颱風持續增強，她已經請行政院長陳建仁帶領行政團隊，落實防颱準備。

蔡英文今日上午前往台北市內湖區三軍總醫院，探視昨天陸軍六軍團轄屬三支部祥豐營區發生彈藥庫120迫砲彈爆炸意外的9名受傷官兵，並向家屬致意。國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、總統府副秘書長張惇涵、國安會副秘書長陳文政、陸軍司令鍾樹明、軍醫局長蔡建松及三軍總醫院院長洪乙仁等人皆陪同。

不過，總統府發言人林聿禪突然宣布，蔡英文於結束上午行程後略感身體不適，經Covid-19快篩後呈現陽性，目前症狀輕微，由醫療團隊妥善照顧中，經醫療團隊專業建議，取消今日下午公開行程。

蔡英文在臉書發文指出，謝謝大家的關心，她的症狀輕微，沒有大礙。在醫療團隊的建議下，取消了午後的幾個行程，稍事休息，各項國政公務，也透過團隊隨時掌握最新的進度與狀況。

面對中颱杜蘇芮朝台灣逼近，蔡英文說明，杜蘇芮颱風持續增強，可能是四年來影響台灣最大的颱風，她已經請行政院長陳建仁帶領行政團隊，務必和地方政府密切合作，落實各項防颱整備，確保國人平安及各項防災機制都能順暢運作。

蔡英文強調，面對颱風威脅，她要提醒國人，中央氣象局已發布陸上颱風警報，請務必避免前往危險場所或從事高風險活動，包括危險河床、登山溯溪、觀浪、戲水、釣魚等，颱風來襲不能鬆懈，請大家留意氣象資訊，並做好防颱準備。