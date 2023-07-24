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雲林高齡婦患登革熱重症進加護　鄉長盼獲助中央與縣府資源

▲雲林縣政府與雲林縣醫師公會舉辦「消除登革熱，醫界總動員｣，並為荷苞村民進行快篩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府與雲林縣醫師公會舉辦「消除登革熱，醫界總動員｣，並為荷苞村民進行快篩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣本土登革熱疫情今（24）日再增4例，截至昨日下午3時經疾管署確認確診已累計82例之資料，其中古坑鄉69例(東和村9例，高林村2例、荷苞村50例、古坑村1例、水碓村7例)、斗六市7例(鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例、溪洲里2例、成功里1例及榴南里1例)、臺西鄉海口村1例及虎尾鎮公安里1例。

台大雲林分院副院長洪健清指出，高齡長輩抵抗力差，雲林一名80多歲婦人感染登革熱後出現出血現象轉進加護病房治療，所以特別是在荷包村的居民有40％居民都是年長者的情況，已屬於具有威脅到生命危險的病毒傳染，請民眾務必謹慎小心，遭感染後不僅有重症風險，更有可能成為傳播源，甚至對孕婦及胎兒都有相當威脅性。

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為能更迅速對確診個案進行防疫作為，古坑鄉民NS1快篩陽性即確診，雲林縣政府也呼籲基層醫師能積極發現疑似個案並進行快篩，對疑似個案進行快篩通報只要經疾管署確認確診，即可獲得500元獎勵，期能在第一時間察覺通報，避免疫情的擴散。

雲林縣醫師公會理事長丁榮哲今（24）日特別前進古坑為荷苞村民進行快篩，呼籲基層醫師加強診療的警覺性，若發現有疑似個可以NS1快篩試劑輔助診斷，並立即通報。 另，台大雲林分院刻正申請登革熱檢驗認可實驗，預計在8月份可加入登革熱確診檢驗單位的行列。

古坑鄉長林慧如表示，荷包村高齡人口居高均為登革熱重症的高風險族群，近期常見午後降雨以致早上清消完下午又積水，容易孳生病媒蚊。林慧如說，古坑的登革熱防疫作為應不同於都會區，盼中央與縣府能協助支援大型機械、清消與巡檢人員、工作人員防護裝備、確診者防疫物資等，大家共同商討出正確的農業防疫作為，才能讓防治工作達到事半功倍效果。

縣長張麗善提醒確診登革熱的民眾，請務必注意出現症狀後五天內盡量在家休養， 若非必要請不要外出，並且做好自身及周遭防蚊措施，避免經由病媒蚊叮咬而將體內的登革病毒散播出去。再次提醒鄉親主動配合政府各項防疫措施，最重要是落實「巡、倒、清、刷」，成為每日生活例行習慣，才能根絕孳生源，消除病媒蚊， 遏止登革熱。

▲雲林縣政府與雲林縣醫師公會舉辦「消除登革熱，醫界總動員｣，並為荷苞村民進行快篩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府與雲林縣醫師公會舉辦「消除登革熱，醫界總動員｣，並為荷苞村民進行快篩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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