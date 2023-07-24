杜蘇芮沒到菜先漲！農民「見好就收」　蔬菜產地價漲2成

▲西螺農民預期心理恐農作物被颱風收走，少部分「見好就收」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

氣象預報杜蘇芮颱風來勢洶洶，西螺農民預期心理恐農作物被颱風收走，少部分「見好就收」，雲林西螺果菜市場表示，目前菜價每公斤平均價格為37.9元，上1個交易日22日為32.9元，漲幅約1至2成，算是小漲，主要是颱風來襲預期心理，到貨量與買氣均增加，目前雲林天氣尚穩，不會有大規模搶收情況。

雲林連日來部分地區上午大多天氣晴朗午後有短暫陣雨，氣溫約在26~34℃間，氣候陰晴不定導致各類蔬菜生長及栽培管理作業較為困難，面對颱風即將來襲，農民將先採收較容易出現水傷的葉菜類，以免颱風帶來豪雨造成災損，24日總交易量為880公噸，與上一個交易日的730公噸相比，增加約2成。

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萵苣、小白菜、青江白菜因產區氣候影響生長情形及管理作業不理想，到貨量略有減縮，承銷商需求意願高，價格上漲。西螺果菜市場表示，總體而言上漲1至2成主要原因在於颱風預期心理，造成買氣增加。

西螺鍾姓農民表示，最近天氣不穩定，各種農作物生長都受到影響，上午大太陽、下午雷陣雨的天氣造成葉菜體質變差、生長不順暢，面對颱風來襲會先採收部分葉菜類，就怕一旦下起豪大雨，雨滴打爛葉子就「去了了」。

▲西螺農民預期心理恐農作物被颱風收走，少部分「見好就收」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）