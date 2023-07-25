台東災害應變中心二級開設　縣長與中央防颱指揮官陳建仁視訊

▲台東縣災害應變中心已於今日上午8時二級開設。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



今年編號第5號的中度颱風杜蘇芮25日上午8時的觀測資料，颱風中心位置在北緯17.7度，東經124.6度，以每小時15公里速度，向西北西進行。為瞭解災害應變中心各單位對於颱風的相關防範應變工作，縣長饒慶鈴特別於上午視察應變中心主持第一次工作會報，並與中央防颱指揮官陳建仁進行視訊。



台東縣杜蘇芮颱風應變中心第一次工作會報於今日上午9時30分召開，由指揮官饒慶鈴縣長主持，副縣長王志輝、縣府主管及所有編組單位主管及代表參與，逐一說明最新防災、救災準備情況、預置兵力狀況及相關氣象、土石流災害與警戒、民眾疏散、收容等預備作業。台東大學王文清教授及氣象站長黃瑞美說明杜蘇芮颱風以每小時15公里速度，向西北西進行，預估今晚至明日新竹以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及金門將有9至10級強陣風，台東地區約26日下午至27日受影響程度較大。



在工作會報上饒縣長表示，感謝各單位編組的辛勞，剛聽了台東大學王文清教授及氣象站黃主任說明「杜蘇芮颱風情資研判分析」，颱風路徑看起來對台東應該不會多大影響，不過，從過去颱風的經驗，通常都是颱風後的回南造成的豪大雨或強降雨，帶來的損傷比較嚴重，請大家務必要注意觀測，並啟動相關災情查報系統，做好防災準備工作。



而在與陳建仁院長進行視訊會議時，饒縣長報告，台東縣災害應變中心已於今日上午8時二級開設，通報全縣各鄉、鎮(市)公所視災情成立應變中心，加強相關救災準備整備工作，並以公告警戒區域劃設，並通知各鄉鎮市公所加強防颱防汛整備作業，並做好排水溝區疏濬、搶修搶險開口契約廠商隨時待命。